Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay
Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay
Kayak merkezinde facia: Ölü ve yaralılar var
Kayak merkezinde facia: Ölü ve yaralılar var
İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde: Bundan sonra iş garantili...
Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde: Bundan sonra iş garantili...
Bakan açıkladı: İçecek ambalajlarına depozito geliyor
Bakan açıkladı: İçecek ambalajlarına depozito geliyor
Ankara'da belediye başkanının evine kurşun yağmuru
Ankara'da belediye başkanının evine kurşun yağmuru
İstanbulluya metro müjdesi ! 8 ilçeyi birbirine bağlayacak
İstanbulluya metro müjdesi ! 8 ilçeyi birbirine bağlayacak
Güneşe aldanmayın... Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı !
Güneşe aldanmayın... Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 20 Ocak 2019 14:17

Büyükerşen: ''Kırım'da yaşayan soydaşlarımıza sahip çıkılmalı''

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği’nin düzenlediği Geleneksel Kırım Gecesine katıldı.

Büyükerşen: ''Kırım'da yaşayan soydaşlarımıza sahip çıkılmalı''
A+ A-

Kırım Türk’ü hemşehrilerine nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan Büyükerşen, Kırım’da yaşayan soydaşlarımızın gördüğü zulüm için gerekli siyasi adımların bir an önce atılması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir’in Tatar Mahallesinde doğup büyüdüğünü belirten Başkan Büyükerşen, “Kırım bizler için büyük bir yaradır. Uluslararası platformda Kırım, bir Kıbrıs davası gibi olmalıdır ve Kırım’da yaşayan soydaşlarımıza sahip çıkılmalıdır” dedi.

Konuşmasının ardından Tepreş Ağası Burhan Çifter’e 2019 Tepreş ağalık beratını takdim eden Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, başta Kırım Derneği Başkanı Evren Olcay olmak üzere tüm Kırım Türklerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

yılmaz büyükerşen , eskişehir büyükşehir belediyesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM