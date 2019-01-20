Büyükerşen: ''Kırım'da yaşayan soydaşlarımıza sahip çıkılmalı''

Kırım Türk’ü hemşehrilerine nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan Büyükerşen, Kırım’da yaşayan soydaşlarımızın gördüğü zulüm için gerekli siyasi adımların bir an önce atılması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir’in Tatar Mahallesinde doğup büyüdüğünü belirten Başkan Büyükerşen, “Kırım bizler için büyük bir yaradır. Uluslararası platformda Kırım, bir Kıbrıs davası gibi olmalıdır ve Kırım’da yaşayan soydaşlarımıza sahip çıkılmalıdır” dedi.

Konuşmasının ardından Tepreş Ağası Burhan Çifter’e 2019 Tepreş ağalık beratını takdim eden Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, başta Kırım Derneği Başkanı Evren Olcay olmak üzere tüm Kırım Türklerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.