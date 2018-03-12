Cadde ve sokakların ismi milli silahların isimleriyle değiştiriliyor

Karabük’ün Safranbolu ilçe Belediye meclisi, mücavir alanları içersinde sınırlarına yeni dahil edilen cadde ve sokakların isimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan yerli silahların isimleriyle değiştiriliyor.



Safranbolu Belediye Meclisi’nce alınan kararla Bostanbükü köyünden belediye sınırlarına alınan mahallelerdeki cadde ve sokakların isimleri değiştirildi. Yıldız Caddesi’nin adı Zeytin Dalı Caddesi, Cami Sokak’ın adı Atak Sokak, Değirmen Sokak’ın adı Cirit Sokak, Kaya Sokak’ın adı Altay Sokak, Lale Sokak’ın adı Bayraktar Sokak, Vatan Sokak’ın adı ise Anka Sokak olarak yeniden isimlendirildi. Karar, belediye meclisinden oy birliğiyle kabul edildi.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, belediye sınırlarına dahil olan mahallelerin cadde ve sokaklarının isimlerinin ’Zeytin Dalı Harekatı´ndan esinlenilerek, değiştirildiğini söyledi. Harekatta kullanılan yerli silahların isimlerinin cadde ve sokaklara verildiğini kaydeden Ürkmezer, "Safranbolu Belediye Meclisi’nin aldığı kararla mevzuat gereği Bostanbükü köyü sınırları içindeyken daha sonradan Safranbolu Belediyesi Musalla Mahallesi’ne dahil edilen mükerrer cadde ve sokak isimlerinin Safranbolu merkezi dahilindeki bazı mahalle ve cadde isimleri ile aynı olması nedeniyle değiştirildi. Bu isimler de ’Zeytin Dalı Operasyonu’ndan ve milli silahlarımızdan esinlenerek verildi" ifadesinde bulundu.