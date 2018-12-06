CHP Balıkesir adayı Akın: Şehit yakınları ve gaziler için birim kuracağız''

Türkiye Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği’nin yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak çalışacağını ifade eden Ahmet Akın, Bizim yönetim anlayışımız ortak akıldan oluşuyor. Ortak aklı ortaya koyacağız. Benim başkanlığımda her zaman yanımızda şehit alilerimizin ve gazilerimizin temsilcileri olacak” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi’ni ziyaret etti. Şehit yakınları ve gazilerin sorunlarını bildiklerini, çözümleri için projelerinin hazır olduğunu belirten Ahmet Akın, “Hep söylüyorum. Sorunların takipçisi değil, sahibi olacağım. Sorunlar takip edilerek değil, sahiplenilerek çözülür. Şehit yakınları ve gazilerimizin temsilcisi şu anda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde yok. O nedenle sizlerden bir temsilcinin Belediye Meclisi’nde olmasını istiyorum. Orda bizimle kol kola çalışması lazım” diye konuştu.

Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehit ailesi ve gaziler ile ilgili birim bulunmadığını bu birimi kuracaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği’nin yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak çalışan bir birim ne yazık ki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yok. Kuvayı Milliye’nin başşehri Balıkesir’de benim başkanlığımda bu birimi kuracağız. Bir tane birim olacak. Sorun orada çözümlenecek. Buranın bütçesi de olacak kendi imkanları da olacak.”