CHP Beşiktaş'ta ibre Merve Öztopaloğlu'nu gösteriyor

Yaklaşan yerel seçimde, gözler aday tespitinde. CHP’de en çok merak edilen ilçelerin başında ise, Beşiktaş geliyor.

Murat Hazinedar’ın görevden alınmasından sonra yerine, Tahir Doğaç geldi. Ancak, çok yaşlı olan Tahir Doğaç, enerjisi olmadığı ve “ Ne şiş yansın, ne kebap “ politikası ile hayal kırıklığı yarattı.

Aday olanın, yüzde 100 kazanacağı bir ilçe olan Beşiktaş’ta, doğal olarak onlarca aday var. CHP parti yönetimi ise, Beşiktaş’ta yaşanan sıkıntılar ertesinde, bu ilçeye özel bir önem veriyor.

Bu nedenle, CHP yönetimi adaydan önce, adayın “ Olmazsa Olmaz “ özelliklerini belirledi. Beşiktaş için belirlenen özellikler şunlar:

· Kesinlikle genç olmalı. Maksimum 40 yaşında olmalı. Mümkün olduğunca genç aday lazım.

· Parti organlarında Kadın kotası uygulayan CHP’nin, Türkiye nüfusunun yüzde 17’isini barındıran İstanbul’da sadece tek bir kadın belediye başkanı var. Bu sayı en az 3 olmalı. Beşiktaş bu ilçelerden biri olabilir.

· Muhakkak parti içinde yetişmiş biri olmalı. Tepeden paraşütle inan adaylardan partinin ve örgütün ağzı çok yandı.

· Kesinlikle ingilizce bilmeli. Dünyaya açılan İstanbul’un en modern ilçesinde tercüman aracılığıyla yabancılarla konuşan bir Başkan asla olmaz.

· Tercihen Yerel Yönetim, o olmazsa “ Sivil Toplum Kuruluşu “ deneyimi olmalı.

· Halk ve medya ile sıcak iletişim kuracak bir yapıda, kibirden uzak bir kişiliği olmalı. Halkın arasında yaşamayı tercih etmeli.

CHP Yönetiminin bu genel tanımlarına neredeyse yüzde 100 uyan tek aday adayı ise, açık ara Merve Öztopaloğlu.

Merve Öztopaloğlu, 1982 doğumlu, yani henüz 36 yaşında. Aranandan bile genç

Kadın olması, CHP’nin siyasette kadını ön plana çıkarmak istemesi tercihi ile örtüşüyor.

CHP’li bir aileden gelen Merve Öztopaloğlu 2005 yılından bu yana, yani 13 yıldır CHP üyesi. Örgütte aktif siyaset yapan Merve Öztopaloğlu, Beşiktaş CHP İlçe ve İstanbul CHP İl Yönetiminde, yönetici olarak çalıştı. Yani tabandan, seçilerek gelmiş bir siyasetçi.

Liseyi FMV Işık Lisesinde okuyan Merve Öztopaloğlu, Bilgi Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi, çok İngilizce biliyor. Aranan, iyi eğitimli, İngilizce bilen aday kıstasına da, tam olarak uyuyor.

Merve Öztopaloğlu, 2014 – 2018 yılları arasında Beşiktaş Belediyesine Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Gençlik yıllarından bu yana çok sayıda STK’da görev aldı. Yani aranan yerel yönetim ve STK deneyimi de fazlası ile var.

Sempatik ve mütevazi kişiliği ile, sürekli halkın arasında. Belediyedeki Başkan Yardımcılığı sırasında da, sosyal politikaları yürüttü. Aranan, “ halkla ve medyayla sıcak iletişim” kıstasına da çok uygun.,

Durum böyle olunca, Merve Öztopaloğlu, Beşiktaş için en uygun aday olarak, ön plana çıkıyor.

Ama, burası CHP, ne olur bilinmez.

Bakalım, CHP bu kez doğru adayı mı seçecek, yoksa başka bir tercihle, başını yine taşlara mı vuracak ?

Bekleyip, göreceğiz.