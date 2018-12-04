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  4. 04 Aralık 2018 16:42

CHP İlçe Başkanlığına saldıran bakım kim çıktı

CHP Kayseri Kocasinan İlçe teşkilatına yapılan saldırıyı kimin yaptığı ortaya çıktı.

CHP İlçe Başkanlığına saldıran bakım kim çıktı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Kocasinan İlçe teşkilatına yapılan saldırının ardından gözaltına alınan kişinin CHP Kocasinan üyesi olduğu ortaya çıktı. Mahkemece tutuklanan saldırgan, CHP’nin politikalarını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Kayseri'de 2 gün önce meydana gelen olayda, CHP Kocasinan İlçe Teşkilatının camları bir şüpheli tarafından kırıldı ve içeri girilerek bazı eşyalara zarar verildi. Saldırıdan sonra karakola giderek teslim olan saldırgan Özgür Terazi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Terazi’nin 2011 yılından beri Kocasinan CHP ilçe teşkilatının üyesi olduğu ve partide aktif görev aldığı, kasten yaralama suçundan hakkında işlem yapıldığı ve bu olayı gerçekleştirmeden öncede uyuşturucu madde aldığı öğrenildi. 

Ayrıca, saldırgan Terazi'nin karakolda verdiği ifadede, gençlik kollarında aktif çalıştığını, CHP’ye üye olduğunu, son dönemlerde CHP’nin politikasını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. 

İHA

chp , ilçe başkanlığı , saldırı , tutuklama
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