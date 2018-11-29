CHP isim ittifak masasından kaldırıldı

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçime yönelik yürütülen işbirliği sürecinde, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile görüşmeleri yürüten Bülent Tezcan'ı görevden geri çekti. Tezcan'ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti ile işbiliği görüşmelerini yürüten Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı görevden aldığı öğrenildi. CHP liderinin görüşmeleri Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yürütmesine karar verdiği belirtildi.

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Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, İYİ Parti cephesinden de bu yönde bir talebin geldiği ve görüşmelerin "mütekabiliyet" esasına dayalı olarak yürütülmesini istediği ifade edildi. Bununla birlikte Tezcan'ın özellikle Ankara, Antalya, Mersin adaylarının CHP'den gösterilmesi konusunda taviz vermediği, bunun da İYİ Parti kanadında da rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.