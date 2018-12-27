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  4. 27 Aralık 2018 22:03

CHP İzmir'de Hakan Tartan rüzgarı

CHP’de adaylık yarışı kıran kırana sürerken, İzmir Konak’ta eski başkan Hakan Tartan’ın adı ön plana çıktı.

CHP İzmir'de Hakan Tartan rüzgarı
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AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ‘yi aday göstermesinin ardından, CHP de Konak’ta ‘ta geçen dönem Başkanlık yapan Hakan Tartan‘ın adı ön plana çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve İzmir milletvekili olarak kenttte önemli hizmetlere katkı sağlayan Tartan, İzmirli kimliği ile de öne çıkıyor.

CHP tabanı ‘Bakana karşı Bakan. Hem de en sevileni..’hamlesi ile rahatlarken, Tartan’ın artıları şöyle dile getiriliyor:

“ Türkiye’de işçiye check-up uygulaması ve SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı birleştirilmesi ile unutulmayan bir isim.

Bulgaristan göçmeni soydaşların göçten önceki hizmetlerinin sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesini sağladı ve ilk emeklilik maaşlarını dağıttı. Bu tarihi bir hizmet.

Cumhuriyet değerlerine saygılı ve Atatürkçü bir isim. Bu özelliği ile de merkez sağ seçmene sıcak geliyor.

Kültür ve sanata yakın kimliği de ciddi bir avantaj. Halkın sürekli içinde ve devlet adamı ciddiyeti taşıyor.

Bakanlık, TBMM İdare Amiri olarak da görev yaptığı milletvekilliği, 2009-2014 yılları arasında yürüttüğü Konak Belediye Başkanlığı sırasında hakkında açılmış tek dava yok. “

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