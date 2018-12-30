CHP İzmir'den aday adaylığını açıklamıştı ! Çekildi...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, aday adaylığını çektiğini açıkladı.

gercekhaberci.com'da yer alan habere göre Karabağ, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kendi isteğimle, gördüğüm lüzum üzerine aday adaylığımı çekiyorum” dedi…

CHP’de yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına çevrilmişken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’dan önemli bir açıklama geldi.

Karabağ, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kendi isteğimle, gördüğüm lüzum üzerine aday adaylığımı çekiyorum. Bu zamana kadar yanımda olarak bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim” şeklinde açıklamada bulundu.