CHP Kadıköy İlçe Başkanı gözaltına alındı

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Gençlik Kolları Başkanı Berkay Tapan ve gençlik kolu yöneticisi 6 kişi dağıttıkları bildiriler gerekçesiyle gözaltına alındı.



Söz konusu bildirilerin "17-25 Aralık"la ilgili olduğu belirtilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gözaltılara tepki gösterdi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN TEPKİ!

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Gençlerin kimliği belli siz kimliksizlerle uğraşın ve gençlerimizi derhal bırakın." ifadelerini kullandı.