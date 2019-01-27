Maden ocağındaki göçükten iyi haber !
Maden ocağındaki göçükten iyi haber !
İYİ Parti'de istifa depremi ! 300 kişi istifa etti
İYİ Parti'de istifa depremi ! 300 kişi istifa etti
TSK Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristleri obüslerle vurdu
TSK Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristleri obüslerle vurdu
31 Mart oy pusulası sıralaması belirlendi
31 Mart oy pusulası sıralaması belirlendi
O ile müjde ! Binlerce kişi kullanacak...
O ile müjde ! Binlerce kişi kullanacak...
Bakan'dan ebeveynlere sosyal medya uyarısı
Bakan'dan ebeveynlere sosyal medya uyarısı
Enerji Bakanı açıkladı: ''Tonu 1 milyon doları geçiyor''
Enerji Bakanı açıkladı: ''Tonu 1 milyon doları geçiyor''
Meteoroloji'den uyarı: Sel ve baskınlara dikkat
Meteoroloji'den uyarı: Sel ve baskınlara dikkat
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 27 Ocak 2019 16:41

CHP Olgun Atilla ve Muhittin Selvitopu yerini korudu

CHP'de bugün yapılan MYK toplantısına çevrildi. CHP MYK'da İzmir'in ilçelerinden Bornova ve Karabağlar'da öne çıkan isimler belli oldu.

CHP Olgun Atilla ve Muhittin Selvitopu yerini korudu
A+ A-

CHP'de gözler bugün açıklanacak belediye başkan adayları için MYK'da. İşte CHP MYK'da İzmir'in ilçelerinden Bornova ve Karabağlar'da öne çıkan isimler belli oldu.

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP MYK'da belediye başkan adaylarının isimleri MYK üyelerinin onayına sunuldu.

CHP MYK'ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in sunulmasının ardından İzmir'in ilçelerinden Bornova ve Karabağlar için de ilk bilgiler gelmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Bornova İlçesi'nde mevcut belediye başanı Olgun Atilla ve Karabağlar Belediyesi mevcut Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yeniden aday gösterileceği ifade edildi.

Olgun Atilla ve Muhittin Selvitopu'nun adaylaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İşte CHP'nin merak edilen İzmir adaylarıİşte CHP'nin merak edilen İzmir adayları

 

CHP'nin merak edilen İstanbul adayları... Kimler aday olacak ?CHP'nin merak edilen İstanbul adayları... Kimler aday olacak ?

 

CHP'de Ahmet Akın sürprizi ! Nerede aday gösterileceği belli olduCHP'de Ahmet Akın sürprizi ! Nerede aday gösterileceği belli oldu

 

Gerçek Gündem

muhittin selvitopu , chp , izmir , olgun atilla
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM