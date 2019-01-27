CHP Olgun Atilla ve Muhittin Selvitopu yerini korudu

CHP'de gözler bugün açıklanacak belediye başkan adayları için MYK'da. İşte CHP MYK'da İzmir'in ilçelerinden Bornova ve Karabağlar'da öne çıkan isimler belli oldu.

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP MYK'da belediye başkan adaylarının isimleri MYK üyelerinin onayına sunuldu.

CHP MYK'ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in sunulmasının ardından İzmir'in ilçelerinden Bornova ve Karabağlar için de ilk bilgiler gelmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Bornova İlçesi'nde mevcut belediye başanı Olgun Atilla ve Karabağlar Belediyesi mevcut Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yeniden aday gösterileceği ifade edildi.

Olgun Atilla ve Muhittin Selvitopu'nun adaylaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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