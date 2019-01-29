CHP Sarıyer'de Şükrü Genç ile devam dedi

Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç’in yeni dönem için adaylığı dün yapılan Parti Meclisi toplantısının ardından kesinleşti. İki dönem üst üste belediye başkanlığı yaparak bir ilke imza atan Başkan Genç’i, adaylığının açıklanacağı CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı önünde binlerce vatandaş karşıladı. Halaylar ve horonlar eşliğinde ilçe binasında adaylığı kutlayan vatandaşların coşkusu tüm Sarıyer’i sardı. Başkan Genç’i İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Ayşe Çağlayan ve İlçe Başkanı Taner Tayfur da yalnız bırakmadı. ‘Halkçı Başkan’ sloganlarıyla ilçe binası önüne gelen Genç, kendisini bekleyenlere seslenerek, “Tek bir doğru var. O da hiç kimseye sen kimsin, sen nereden geldin, hangi partiye oy verdin demeden sağlanacak bir birliktelik” dedi.

TEK BİR DOĞRU VAR

Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç bitmeyen bir sürecin bir sonraki perdesini aralıyoruz diyerek, “Ben belki olmayacağım ama içinizden biri, belki bir çocuk ileride bu bayrağı dalgalandıracak. Tek bir doğru var. O da hiç kimseye sen kimsin, sen nerden geldin, hangi partiye oy verdin demeden sağlanacak bir birliktelik. Tüm halk katmanlarının el ele verdiği o birlikteliği sağladığımız gün görevimizi tam olarak yapmış olacağız. Bu alanlardan, sokaklardan, mahallelerden; halkın, çocukların, yaşlıların, analarımızın, babalarımızın, bu toplumun cefasını çeken herkesin geleceği için yeniden adayım” dedi.

YAŞADIKLARIMIZ BİZLER İÇİN KILAVUZ OLMALI

Başkan Genç konuşmasına şu sözlerle devam etti, “Önemli olan alanda yaşadıklarını kılavuz haline getirmek. Eğer siyaset yapmak istiyorsanız sürekli sokakta olacaksınız. Bunu yaparsanız yolunuzu çok çabuk bulursunuz. Toplumumuzun değerleri var, bu toplumun kanıyla yazdıkları var, bu vatanın işgal sonrası geri alınış hikâyesi var. Oturup masa başında ben ne konuşayım demekle olmaz. İşte Çanakkale, işte Sakarya, işte Mustafa Kemal.

SORUMLULUĞUMUZ YÜKSEK

Farklı düşünceler, inanışlar olabilir ama ortak bir değer var. Vatan varsa gerisi teferruattır. Yürekten inanacaksınız. Biz inandık. Cumhuriyet Halk Partili olmayı parti şablonculuğu olarak almadık. 2009’da Sarıyer’in bir evladı olarak, ‘Bizim işimiz önce yerelde’ dedik. Burada yaptığımız her şeyin dünyanın farklı noktalarında konuşulacağını biliyorduk. Sorumluluğumuz çok yüksek. Her türlü yol haritamızı kullanmalıydık. Herkes bir diğerinin paydaşı olmalıydı. Bu işin tek başına olmayacağını biliyorduk. Sokaktaki çocuklar, analar, gençlerimiz bize çok büyük enerji verdiler. Dara düştüğümüz anda bizi çıkardılar.

YOLUMUZ ÇOK UZUN

İki partinin bir araya gelip kriterlerde anlaşması değil, kalpte anlaşması önemli. Yolumuz çok uzun. Yapmamız gereken çok şey var. 10 yıllık süreç içinde eksiğimiz yok mu? Olmaması mümkün değil. Önemli olan bunlarla yüzleşmek. Bunu da en iyi yolda yürüyenlerle yaparsın. Yolda yürüdüğümüz en büyük yoldaşlarımız kadınlar ve kucaklarındaki çocuklar. Yolumuzu birlikte yürüyeceğiz. Her dönemin başında inanarak söylediğim bir şey var. Sarıyer İstanbul’ un en huzurlu bölgesi seçildi. Türkiye istatistiklerinde başlarda yer alıyor. Bunda hepimizin payı olduğuna inanıyorum. Beraberliğimizi hiç bozmayacağız.

İKTİDARLIK GÜCÜNÜ BAŞKASININ ÜZERİNDE KULLANMADIK

Biz hiç bir zaman iktidar olma gücünü bir başkasının üzerinde kullanmadık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili olmak bunu gerektirir. Sabrımızı kaybetmemek zorundayız. Gönlümüzdeki sevgiyi hiç kaybetmeyelim. Açmadık kapı bırakmayacağız ama sırf gitmek için gitmeyeceğiz. Mahallelere giderken yürümek için yol lazımdı, bulmakta zorlanıyorduk. Belediyemizin emekçi kardeşleri artık her türlü yolu açtılar. Taşları sırtlarında taşıdılar. Daha kolay yürüme şansı ararken şimdi daha hızlı yürümenin şartlarını oluşturmamız lazım. Bizim yapmamız gereken yola çıkmak. Tüm demokrasi güçlerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.”