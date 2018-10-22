CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde ortak adayda anlaştı

AK Parti ve MHP’nin yerel seçim ittfakı görüşmeleri sürerken, CHP ve İYİ Parti’nin de birlikte hareket edeceği söylentileri kulisleri hareketlendirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ‘Millet İttfakı’nda da beraber çalışan iki partinin seçimlerde birbiriyle yarışacak adaylar çıkarmayacağı, Ankara’da İYİ Parti’nin adayı olacağı kuvvetli bir şekilde dillendirilen Mansur Yavaş’ın karşısına CHP’nin aday çıkarmayacağı konuşuluyor.

İyi Parti’nin de buna karşılık CHP’nin karşısına 29 büyükşehirin bir çoğunda ve çeşitli ilçelerde güçlü aday çıkarmayarak destek vereceği belirtiliyor.