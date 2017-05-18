Kayyum atanan inşaat şirketleri için flaş açıklama
Kayyum atanan inşaat şirketleri için flaş açıklama
MEB açıkladı; gelecek dönem okullar ne zaman açılacak?
MEB açıkladı; gelecek dönem okullar ne zaman açılacak?
Derin Tarih dergisine toplatma kararı !
Derin Tarih dergisine toplatma kararı !
Diyanet İşleri Başkanı'ndan FETÖ iddiasına sert tepki
Diyanet İşleri Başkanı'ndan FETÖ iddiasına sert tepki
CHP’li vekile yaka-paça müdahale
CHP’li vekile yaka-paça müdahale
Bakanlık tek tek açıkladı ! 1.555 personel alınacak
Bakanlık tek tek açıkladı ! 1.555 personel alınacak
Açıklama patrondan geldi ! Vestel'den bomba hamle
Açıklama patrondan geldi ! Vestel'den bomba hamle
Kılıçdaroğlu SP'nin ardından o partinin kapısını çaldı
Kılıçdaroğlu SP'nin ardından o partinin kapısını çaldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 18 Mayıs 2017 16:59

CHP'de gerginlik: ''Kürsüden in, dışarı çık''

CHP Karabük Gençlik Kolları eski Başkanı'nın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri gerginlik yarattı.

CHP'de gerginlik: ''Kürsüden in, dışarı çık''
A+ A-

CHP Karabük Gençlik Kolları eski Başkanı Levent Gündüz'ün Kemal Kılıçdaroğlu hakkında CHP Bornova İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda söyledikleri gergin anlar yaşanmasına sebep oldu. Gündüz'ün sözlerinin ardından CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven de konuşmaya müdahale etti ve 'Kürsüden in, dışarı çık, konuştuğun kişi CHP Genel Başkanıdır' diyerek tepkisini gösterdi.

Ege’de Son Söz’ün haberine göre; CHP’li Levent Gündüz’ün, “Türkiye’de mevcut bir başarı yok. PM toplantısında FETÖ’cü olduğu açık açık belli olan Nazlı Ilıcak ve Atatürk düşmanı olan Altan kardeşlere sahip çıkan bir genel başkanımız olduğu için de sonuna kadar utanıyorum” sözlerinin ardından partililerden itirazlar geldi. Gündüz daha sonra, “Burası danışma kurulu, ben eleştirilerimi yapacağım” dedi. Daha sonra Gündüz’ün önündeki mikrofon alındı. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven de konuşmaya müdahale etti ve “Kürsüden in, dışarı çık, konuştuğun kişi CHP Genel Başkanıdır” diyerek tepkisini gösterdi.

“SAKİNİMDİR AMA TERBİYESİZLİK OLUNCA KIZABİLİRİM”

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven şunları söyledi:“Gereksiz bir konuşma yapmaya çalıştı. Eleştiri hakkı elbette herkesin vardır, saygılıyız ama saygısız bir tavır olunca biz de müdahale ettik. Normalde sakinimdir ama terbiyesizlik ve saygısızlık yapılınca biz de insanız kızabiliriz.”

“BEN TANIMIYORUM, İLÇE BAŞKANI SÖZ HAKKI VERDİ”

İzmir’de gerçekleşen danışma kuruluna Karabük’ten yapılan katılım için de konuşan Başkan Güven, “O arkadaşı tanımıyorum. İlçe başkanı söz hakkı verdi. Ben de orada misafir sayılırım. Ben il başkanı olarak danışma kurulu toplantılarına gidiyorum ve kapanış konuşmasını yapıyorum” açıklamasını yaptı.

gençlik kolları , kılıçdaroğlu , chp , izmir