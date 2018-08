CHP'de ihraç depremi

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, 24 Haziran seçimlerinin ardından; 4 Temmuz günü CHP il binasında basın açıklaması yaparak, parti içinde değişim şart olduğunu belirten ve kurultay çağrısı yapan eski il başkanı ve kurultay delegesi olan avukat Tufan Akcagöz, kesin ihraç istemiyle disipline verildi.

18 yaşından itibaren parti içinde olduğunu dile getiren Akcagöz, disipline verilmesini eleştirerek, “Değişim istemeye ve işlerin yolunda gitmediğini haykırmaya devam edeceğim. Yerel seçimleri beklemenin, yarayı derinleştireceğini ve siyasi arenada bize bir fayda sağlamayacağını söylemeye devam edeceğim. Sadece kurultay delegesi sıfatımla değil, üye sıfatımla da doğruları konuşmaya devam edeceğim. Sosyal demokrat bir partide, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebilme hakkını savunacağım. Daha çok mücadele edeceğim” dedi.

4 Temmuz’daki basın açıklamasına birçok CHP’li üyenin katılmasına rağmen belirli isimlerin seçilerek ihraç istemiyle disiplin kuruluna verildiğini savunan Tufan Akcagöz, “Benimle birlikte, il yöneticilerimiz Mustafa Güngör, Selçuk Alkan, Nuri Cömert, Nimet Baş, Hatice Özer ve Alican Akdağ hakkında da disiplin işlemi başlatılması talep ediliyor. 4 Temmuz tarihindeki toplantıya sadece bu yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım katılmış değildir. Toplantıya, diğer yönetim kurulu üyelerimiz Turgay Karahan, Mehmet İnan, Necmi İnce ve Ümran Kınık da katıldı. O toplantıya, bir çok partilimiz de katıldı. Ancak her nedense cımbızla seçer gibi isim seçilerek bu işlem yapılmıştır” diye konuştu.

Doğru bildiklerini her zaman haykırmaya devam edeceğini belirten Akcagöz şunları söyledi: Mustafa Kemal'in işaret ettiği, ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' çizgiden bir an için ayrılmadım, ayrılmayı da düşünmüyorum. Doğru bildiklerimi her zaman ve her platformda ifade etmeye devam edeceğim. Daha önce ilçe başkanı olarak, en son da ikinci dönem il başkanı seçilmek suretiyle faşizmle ve AKP'nin yanlış uygulamaları ve basiretsiz yöneticileri ile mücadele ettim. Mükafatı demek ki buymuş. Ancak, hiç bir engel tanımıyorum ve aleyhimize yürütülen disiplin sürecini ve alınan bu kararı partililerimizin tertemiz vicdanına bırakıyorum.”