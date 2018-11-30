CHP'de İstanbul için bir aday daha ortaya çıktı

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde CHP geriye kalan adaylarını 6 Aralık'taki Parti Meclisi sonrasında açıklayacak.

Bir taraftan da yerel seçimlerde ittifak çalışmalarını sürdüren CHP'de Ankara için Mansur Yavaş ismi öne çıkarken İstanbul için liste kabarıyor.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında CHP'nin "ağır toplarından biri olduğunu" belirttiği bir kişinin kendisini arayarak CHP'nin İstanbul adayının şimdiye kadar dillendirilmemiş bir isim olabileceğini söylediğini aktardı.

Alçı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;

Kaynağım "Bunların hiçbiri olmayıp, bir sürpriz çıkarsa şaşırmam" dedi. "Kim olabilir o sürpriz?" diye sorunca da "Kemal Bey’in arayışı sürüyor. Dikkatini çekerim dün İYİ Parti ile görüşmelerden Bülent Tezcan’ı aldı, yerine Oğuz Kaan Salıcı’yı koydu. Salıcı, İstanbul’u iyi bilen ve teşkilatların sevdiği isimdir. Bakarsın o çıkar" dedi.