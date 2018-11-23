CHP’de İstanbul için öne çıkan isim İlhan Kesici oldu

Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında yılların siyasetçisi İlhan Kesici’nin adı öne çıkıyor.

Ankara kulislerinde birçok isim tartışılırken CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de CHP’nin İstanbul adayı tartışılırken Mehmet Sarı “İYİ Parti denklemi eğer Anadolu’daki pazarlıklardan keskin olursa İlhan Kesici burada denkleme girebilir” dedi. Aynı programda konuşan Nazif Okumuş da “İstanbul’da neticeye gitmesi gereken CHP’nin ne yapması lazım ? Bence AK Parti’den oy alması lazım. AK Parti’den alacağı her oy, CHP’ye 2 oy olarak yansıyacaktır. Ben bunu tıpkı Ankara’da Mansur Yavaş örneğinde olduğu gibi CHP’nin AK Parti’den oy alabilecek ve oradaki seçmen kitlesini heyecanlandırabilecek bir isimlere yönlenmesi gerekiyor” diyerek Ahmet Hakan’ın “var mı böyle bir isim” sorusuna “bence var bunlardan bir tanesi bence İlhan Kesicidir” yanıtını verdi.

İlhan Kesici’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir hayal kırıklığı yaşadığını da belirten Okumuş sözlerine “Eğer AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım olacaksa CHP de düşük profilli değil, iddialı bir adayı sahaya sürebilmelidir. Bu iddialı aday da bana göre İlhan Kesici demek istiyorum” dedi.

ODTÜ mezunu olan İlhan Kesici, gençlik yıllarında Alparslan Türkeş'in MHP'sinin gençlik hareketi içinde yer aldı. Daha sonra kamuda çalışmaya başlayan Kesici DPT Müsteşarlığı'na kadar yükseldi. Siyasete DYP'den giren Kesici daha sonra siyasete CHP'de devam etti. 3 dönem CHP milletvekilliği yapan Kesici, CHP'nin ekonomi ve dış politika konusunda önde gelen isimlerinden biri oldu. Sivaslı olan İlhan Kesici evli ve 1 çocuk babası.

İlhan Kesici’nin CHP ile bütünleşmiş bir isim olduğunu belirten Nazif Okumuş ayrıca “İlhan Kesici sağ seçmene çok ciddi bir mesaj verebileceğini ve anahtar rolüne gelecek yani ittifak yapsa da yapmasa da MHP’nin son seçimlerde 800 bin oyuna göz kırpabilecek bir adaydır. Keza İYİ Parti’de aynı oya sahip olacak. Bunun için İlhan Kesici’nin burada gönüllü bir yönlenmeyi sağlayabilecek ve sağın da kodlarını bilen bir aday olduğunu düşünüyorum” dedi.

Programın bir diğer konuğu Önay Alpago, “İlhan Kesici ile ilgili bir matematik paylaşmak istiyorum” diyerek, “1994 seçimlerince, Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği seçimde, Erdoğan %25 oy almış, seçimlere Anavatan’ın adayı olarak giren İlhan Kesici ise %22,14 oy almıştı” dedi.

İşte Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’ye damgasını vuran İlhan Kesici tartışmaları:

Ekranların yeni haber kanalı Haber Global’de de gündem yerel seçimler konu yine CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Programa katılan Nazif Okumuş, İlhan Kesici’nin kendisini aday olarak lanse etmediğini hatta “aday mısınız” diye soran yakınlarına “beni aday gösterme konusunda daha önce birkaç tecrübemiz oldu ama netice alamadık. Bu nedenle ortada yokum” dediğini belirtti.

İlhan Kesici’nin Türkiye’de kamuoyu tarafından yakınen tanınan bir isim olduğunu belirten Okumuş, “Kesici seçim arefesinde Türkiye’nin hakiki gündemi olan ekonomiyi konuşacak, işi, aşı konuşacak. Türkiye din ile ekmek arasına sıkıştırılmış durumda. İlhan Kesici’nin İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında duruşuyla, CHP’de uzun zamandır siyaset yapan varlığıyla da ve aynı zamanda mesleki hassasiyetleriyle, mesleki beceri, kabiliyet ve başarılarıyla ben çok ciddi bir aday olduğunu düşünüyorum. Zaten onun için hem Ankara’da Mansur Yavaş’ın hem de İstanbul’da İlhan Kesici’nin aday gösterilmemesi için ben iktidar partisinden de çok ciddi bir operasyonun organize edildiğini düşünüyorum.” İddiasında bulundu.

“İlhan Kesici’nin CHP’de İstanbul adaylığı söz konusu olursa çok ciddi bir şekilde kabul göreceğini düşünüyorum.” diyen Okumuş, “CHP’nin 3 İstanbul teşkilatında yer alan il başkan yardımcısı 3 ayrı kişi düşüncelerimden dolayı beni aradılar dolayısıyla İlhan Kesici ile ilgili düşüncelerinin çok pozitif olduğunu gördüm” dedi.

İşte Nazif Okumuş’ın Haber Global’deki açıklamaları:

Haber Global’de yayınlanan Müzakere adlı siyasi tartışma programında da gündem siyasi partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağıydı. AK Parti’de Binali Yıldırım isminin İstanbul için öne çıktığının belirtildiği programda “CHP’de bu isimlere karşı durabilecek tek ismin İlhan Kesicidir” görüşünün savunulduğu programda İlhan Kesici için şu özelliklerine vurgu yapıldı: “Ekonomist, teknokrat, uzun zamandır CHP içerisinde siyaset yapıyor ve merkez sağdan gelmiş.”

CNN Türk’ün piyasa ekranı Parametre’de de yerel seçimlerde siyasi partilerin adayları konuşuldu. CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinin yorumlandığı programda İYİ Partili isimlerin olası bir ittifakta İlhan Kesici isminin etrafında buluşma yanlısı olduğu belirtildi.