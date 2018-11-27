CHP'de İzmir için sürpriz başvuru

CHP İzmir’de 2014 seçimlerindeki adaylık senaryosu yeni baştan yazılıyor. Son seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Binali Yıldırım’ın AK Parti adaylığı açıklandıktan 15 dakika sonra CHP İzmir İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını vermişti.

Bu kez de, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski bakanı Nihat Zeybekci’yi AK Parti adayı olarak ilan etmesinin hemen ardından eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel, adaylık dosyasını CHP İzmir İl Başkanlığı’na sundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksel’i dün Ankara’ya çağırarak görüşünü almıştı. Yüksel’in adı, 2014 benzeri hamleyle İzmir adaylığı için öne çıkmış oldu.