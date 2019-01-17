CHP'de sürpriz çıkış: ''İtirazımız olmaz''

MHP'den ihraç edilen Samsun milletvekili Erhan Usta'ya İYİ Parti'den 'Bize katıl' daveti geldi. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak da Erhan Usta’nın İYİ Parti’den Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına, itirazlarının olmayacağını açıkladı. İYİ Parti ile CHP anlaşırsa Erhan Usta, Millet Partisi'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilecek.



MHP Merkez Disiplin Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik AKP ile MHP arasındaki ‘ittifak’ görüşmeleri için “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” diyen Samsun milletvekili Erhan Usta’yı partiden ihraç etti. MHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı bu ihraçla 49’a düştü.

Erhan Usta sosyal medya hesabında Bahçeli ile olan fotoğrafını kaldırdı, merhum Türkeş ile olan fotoğrafını (sol baştaki) koydu.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta da partisinden ihraç edildikten sonra sosyal medya hesaplarından ‘MHP’ yazısını sildi. Usta, Bahçeli ile olan fotoğrafının yerine de Alpaslan Türkeş ile gençlik fotoğrafını koydu.

İYİ PARTİ: USTA’YA KAPIMIZ AÇIK



İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, MHP’den ihraç edilen Erhan Usta’ya kapılarının açık olduğunu belirterek, “Kendisini partimizde görmek bizlere mutluluk verir. Kapımız açık. İYİ Parti herkesin özgürce siyaset yaptığı bir yerdir. Usta ‘yı tanıyoruz ve seviyoruz. Kendisini partimizde görmekten mutluluk duyarız ” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Recep Güleroğlu da Erhan Usta’nın gönüllerinde ve partilerinde yeri olduğunu söyleyerek, “Önceki beyanatlarımızda da yapılan uygulamanın haksız olduğunu, bizim de haksızlık karşısında, duracağımızı beyan etmiştik. Netice itibariyle de partisinin menfaatini koruduğu için ihraç edilmiş bir arkadaşımız. Dolayısıyla herkese olduğu gibi, bu tip mağduriyetler yaşayan herkese partimiz de gönlümüz de sonuna kadar açıktır” diye konuştu.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak “Erhan Usta’nın adaylığına karşı çıkmayız” dedi.

CHP, USTA’NIN ADAYLIĞINA İTİRAZ ETMEYECEK

Cumhur ittifakı öncesinde ismi MHP’den Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak geçen Erhan Usta’nın, partisinden ihraç edildikten sonra Millet İttifakının adayı olması da gündeme geldi.

CHP İl Başkanı Mehmet Kundak, Erhan Usta'nın İYİ Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına itirazlarının olmayacağını söyledi. Kundak, “Bugün İYİ Parti ile bir görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuyu da ele alacağız. Şu anda gelişmelerden haberim yok. Olay şu an çok taze. Bizim büyükşehirde bir itirazımız olmuyor. Adayı İYİ Parti tespit edecek. Bizde fikirlerimiz söylüyoruz” diye konuştu.