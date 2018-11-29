CHP'de toplu istifa

CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. İlknur Erkan, CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin genel merkez tarafından görevden alınmasına tepki göstererek, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun beyanı ile ilçe yönetiminin görevden alındığını iddia etti.



CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, genel merkez tarafından görevden alınan CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan İlknur Erkan, "Yıllardır partisi için değişik görevlerde bir nefer olarak çalışmış bir kişi olan Sayın Gölbucaklı ile ilgili partimiz il başkanlığına iletilmiş herhangi bir şikayet dilekçesi bulunmamasına rağmen yapılan bu eylemin nedeni anlaşılamamıştır. Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda milletvekilimiz Aysu Bankoğlu ile basit bir sürtüşme olduğu duyumları alınmıştır. İstanbul'da bulunduğum 29 Ekim akşamı CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu beni arayarak, 'İlçe Başkanını görevden al, almaz ve benimle savaş istersen seni de görevden alırım' dedi. Bu konuşmayı siyasi nezaketin dışında olmasına rağmen siyasetteki yeniliğini düşünerek, İstanbul'da olduğumu gelince görüşeceğimizi belirttim. Vekil olduğu günden beri her türlü davetimize rağmen partiye gelmediği için kendisi ile yüz yüze konuşulmamış ve kendisi tarafından da tekrar bir istek gelmemiştir. Dönünce yapılan parti içi araştırmada önemli bir hadisenin olmadığına ve herhangi bir dilekçe de olmadığından bir yaptırım yapılmamıştır. Gelinen bu durumda genel merkezin, vekilin beyanına dayanarak ilçe başkanımızı görevden aldığını düşünmekteyim" dedi.





İlknur Erkan istifasını şöyle açıkladı:

"Hiçbir siyasi tecrübeye sahip olmayan bir vekilin sözü ile senelerce partisine hizmeti olanların hiç araştırılıp soruşturulmadan görevden alınmasını kınıyorum. Vekilimiz şimdi bulunduğu makama il ve ilçe yönetimlerinin özverili çalışması ile geldiğini asla unutmamasını önemle hatırlatırım. Sürekli olarak liyakattan bahseden ve tüm konuşmalarında gerek genel başkan ve gerekse basın sözcüsü tarafından sıkça kullanılan bu kelimenin partimiz içinde gerçek anlamını bulmadığı, yapılan örgütü ve örgütleri dışlayan antidemokratik davranışları kınıyorum. Anlaşılan şudur ki, genel merkezimiz birkaç kişinin idaresinde, örgütün kişilerin arkasında değerlendirildiği bir düşünceye sahip olduğu bir yapıya bürünmüştür. Kendi başınıza yürüyeceğiniz bu yolda sizlere hayırlı yolculuklar diliyor ve bu şekildeki bir zihniyetle birlikte çalışmayı reddediyor ve il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Yönetim kurulumuz da topluca istifa etmiştir."