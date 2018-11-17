CHP'den deprem ! O ilin yönetimi istifa etti

Şanlıurfa’da, Cumhuriyet Halk Partisi il yönetim kurulu üyesi ve kurultay delegeleri düzenledikleri basın toplantısıyla il yönetiminden toplu istifa etti.

Özel bir mekanda düzenlenen basın toplantısı, CHP Şanlıurfa il yönetim kurulu üyesi ve kurultay delegesi Mustafa Taplamacı, Neşe Tanal ve Ahmet Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.



CHP Şanlıurfa il yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden 12 kişi adına konuşan CHP Şanlıurfa kurultay delegesi Neşe Tanal, istifa nedenlerini açıkladı. Tanal, "Örgütümüz ile aldığımız karar doğrultusunda demokratik hakkımızı kullanarak, CHP Şanlıurfa il yönetiminden istifa etme kararı almış bulunmaktayız. CHP Şanlıurfa il başkanlığının aylardır vekaleten yönetilmesi ve bu işi vekaleten yürüten kişi ile çalışamadığımız ve çalışamayacağımızdan dolayı CHP Şanlıurfa il yönetim kurulu üyeliğimizden istifa ettiğimizi kamuoyuna bildirir, saygılar sunarız" dedi.

İstifasını sunan üye ve delegeler, il yönetim kurulu ve üyesi ve kurultay delegesi Mustafa Tatlamacı, Neşe Tanal, Ahmet Kılıç, Hasan Gülhan, Halit Kılıç ile il yönetim kurulu üyesi Çetin Uluç, Ahmet Yağmur, Mustafa Rızvanoğlu, Semiha Alkan ve il bilişim sekreteri Mehmet Kılıç ile CHP Eyyübiye İlçe Başkanı Şaban Kılıç oldu.



CHP Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık milletvekili seçildikten sonra vekaleten Hayrettin Cidir il başkanlığına getirilmişti.



Öte yandan CHP Şanlıurfa il yönetiminden istifa eden il yönetim kurulu üyesi ve kurultay delegesi Neşe Tanal'ın milletvekili Mahmut Tanal'ın yeğeni olduğu öğrenildi.