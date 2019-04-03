CHP'den İstanbul'daki oyların durumuyla ilgili açıklama

CHP Milletvekili Engin Altay, katıldığı bir canlı yayında İstanbul'daki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altay, "Endişe etmeyin 20 binin altı mümkün değil" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Halk TV’de katıldığı yayında İstanbul’daki yeniden sayımlar ve geçersiz oy sayımlarıyla ilgili son rakamları açıkladı.

Engin Altay, CHP’nin 116 milletvekilinin İstanbul’da bulunduğunu ve süreci takip ettiklerini belirtti.

Altay, İstanbul’u merak edip endişeye kapılmayın diyerek yapılan sayımlarda 1200 sadıklı bir kurulda lehte veya aleyhte 50-60 oy bile çıkmadığını söyledi.

Farkın 20 binden aşağı düşmesinin mümkün olmadığını söyleyen Altay 5 ilçede sayımın devam ettiğini açıkladı.

4 ilçede işlemlerin tamamlandığını belirten bazı sandıklarda yarın işlemlerin devam edeceğini ifade etti.

Mazbatanın alınmasıyla ilgili Engin Altay, “3-4 ilçede işlem sürecek gibi duruyor” dedi ve iki gün sonra işlemlerin bitebileceğini bildirdi.

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