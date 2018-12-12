CHP'li Bandırma Belediyesi'nde asgari ücret 2.460 TL

Türkiye, her Aralık ayında olduğu gibi, yine asgari ücretteki artışı tartışıyor. Asgari ücret halen 1.604 TL. Sendikalar, enflasyonun yüzde 25 olmasından yola çıkarak, “ Asgari ücret en az 2.000 TL olmalıdır. İdeali ise 2.200 lira olmasıdır “ diyor.

Hükümet kanadı henüz rakkam telaffuz etmiyor ama, akıllarından geçen rakamın, maksimum 1.900 lira olduğu söyleniyor.

Bu tartışmalar sürerken, haber3.com’u arayan bir çalışan “ Ben Bandırma Belediyesinde çalışıyorum. Bizde asgari ücret 2.500 lira. Bunu herkes bilsin ve Bandırma Belediyesi tüm belediyelere örnek olsun “ dedi.

Bizi şaşırtan bu bilgi üzerine, Bandırma Belediyesinin CHP’li Başkanı Dursun Mirza’ya, telefonla ulaştık:

Sayın Başkan, bandırma Belediyesinde işçilere ödenen asgari ücret ne kadar ?

- Valla tüm rakamlar aklımda değil. Bana biraz zaman verin, arkadaşlar bana tam bilgi versin, size ayrıntılı aktarayım.

Ama şu kadarını söyliyeyim, Bandırma Belediyesi'nde işçi kardeşlerimize yasal asgari ücretin üzerinde ödeme yapıyoruz.

Başkan Dursun Mizra, 3 saat sonra bizi aradı:

- Belediyemizde 458 işci arkadaşımız vardı. Bunlar taşaron firmalarda, düşük ücretlerle çalışıyordu. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, hepsini belediye kadrosuna aldık.

Yani taşaron işçi uygulamasına son verdiniz.

- Evet, bu çağdışı uygulamayı sonlandırdık.

Peki, bu 458 işcinin maaşları nasıl ?

- Tablo şöyle:

84 kişi……………2.460 TL

66 kişi……………2.575 TL

48 kişi…………..2.605 TL

60 kişi…….…….2.650 TL

98 kişi……………2.750 TL

24 kişi……………3.000 TL

38 kişi……….…..3.100 TL

18 kişi…………..3.250 TL

18 kişi……….….3.450 TL

4 kişi………….….4.000 TL

Bu ücretler, işçi kardeşlerimizin eline geçen, yan ödemeler dahil, net ücretlerdir. Yani ellerine geçen geçim parasıdır.

Sayın Başkan, şu anda sesinizi kayıt edemiyoruz. Bu rakamlar bize biraz yüksek geldi. Acaba rica etsek, bu bilgileri bize bir belge olarak yollar mısınız ?

- Elbette yollarım

Yaklaşık bir saat sonra, başkandan el yazısı ile hazırlayıp, altına imzasını da attığı şu belgeyi aldık.

Görünen o ki, bu haberden sonra, Bandırma Belediyesi'ne işçi başvurusu önümüzdeki günlerde rekor sayıda artacak.

Ne diyelim…

İnşallah tüm elediyeler Bandırma Belediyesini örnek alır.

Helal olsun Dursun Başkan…