CHP'li Haluk Koç yerel seçimlerde aday mı olacak ?

CHP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Haluk Koç'un adı Ankara, Samsun ve İzmir Belediye Başkan adaylığı için konuşulmaya başlanmıştı.

Haluk Koç, belediye başkan adayı olacağı iddialarını yazılı basın açıklamasıyla yalanladı.

Haluk Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde belediye başkanlığı adaylığı konusunda Ankara, Samsun, son olarak da İzmir için adım geçirilmektedir.

Hiçbir zaman belediye başkanlığı düşünmedim. Böyle bir beklentim, siyasi hedefim ve bu yönde bir çalışmam olmadı.

Basında yapılan değerlendirmeler tamamen benim dışında yapılan yorumlardır. Ankara Milletvekili olarak görevimi sürdürüyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."