CHP'nin İstanbul anketinden çıkan isim: İlhan Kesici !

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul için CHP'nin anketinden İlhan Kesici isminin de çıktığını yazdı. Alçı, Abdüllatif Şener'in de 'İstanbul'a göz kırptığını' ifade etti.

Alçı, CHP'de İstanbul için anketten çıkan ismin İlhan Kesici olduğunu yazdı.

"Bugün itibarı ile İlhan Kesici isminin de anketten çıktığını öğrendim. Ancak Kesici’den hâlâ bir sinyal yok. Öte yandan Abdüllatif Şener bugün (salı) Bağcılar’da ekonomi ile ilgili CHP’lilere konferans veriyordu. Bir Konya milletvekilinin Bağcılar’daki bir panelde ne işi var? Bunu sorduğum CHP’lilerin tümü "Tabii ki İstanbul’a göz kırpmak için" dediler."

ifadelerini kullanan Alçı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aklında 3 seçenek olduğunu da belirtti:

"İstanbul için adı geçenlerden birinin de Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyoruz. İmamoğlu pazar günü Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. O görüşmeden net bir sonuç çıkmamış. Bir önceki yazıda da belirttiğim gibi pek istekli değil, diye duyuyorum. Ancak görev verilirse kabul edeceğini söylüyormuş. Kısacası Kemal Bey’in kafasında şu an İstanbul için en kuvvetli 3 seçenek Abdüllatif Şener, Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu gibi görünüyor."