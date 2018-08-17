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  4. 17 Ağustos 2018 21:26

Çocuk hakları festivali için açık çağrı

Sarıyer Belediyesi’nin bu yıl 5.sini düzenleyeceği Çocuk Hakları Festivali yaklaşıyor. 20 Kasım’da gerçekleşecek festivalin ev sahibi çocuklar, hakları konusunda farkındalık yaratmanın önemini kendilerine ayrılan sahnede sanatla vurgulayacak.

Çocuk hakları festivali için açık çağrı
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Çocuk haklarının şiir, müzik ve dans ile anlatıldığı festival için yayınlanan açık çağrıda sahne ekipleri ve medya öğrencileri aranıyor.

Tiyatrolar, müzik grupları, sirkler, jonglör, illüzyonist gibi performans sanatçılarının gönüllü olarak festivalde yer alması bekleniyor. Siz de 1000 çocuğun katılımıyla yapılacak Çocuk Hakları Festivali’nin paydaşı olmak isterseniz 15 dakikayı geçmeyen demolarınızı sagem@outlook.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Çocuk Dergisi için Medya Öğrencileri Aranıyor!

Sarıyer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Merkezleri (SAGEM), 20 Kasım Çocuk Hakları günü için 10-14 yas arası çocuklardan oluşan Sarıyer Danışma Kurulu ekibi ile bir dergi çıkarmaya hazırlanıyor. Yazarları çocuklardan oluşan dergi için habercilik, iletişim, yayıncılık konusunda deneyimli medya ve iletişim bölümlerinden çocukları destekleyebilecek, çocuk hakları konusunda duyarlı ve tercihen çocuklarla çalışma deneyimi olan gönüllüler aranıyor.

Sizleri Sarıyer ilçesinde bulunan 11 SAGEM’de haftada bir kez, iki saat çocuklarla buluşarak dergi için atölye destekleyicisi olmaya davet ediyoruz.

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