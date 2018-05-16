Çocuklar bu atları çok sevdi

Engelsiz Sarıyer vizyonu ile çalışmalarına yön veren Sarıyer Belediyesi, Atlıtur Doğal Yaşam Derneği ile anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın” sloganıyla yola çıkılan etkinliğin ilk misafirleri EÇADEM (Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi) öğrencileri oldu. At sevgisinin geliştirilmesi için düzenlenen adaptif binicilik programına katılan çocuklar doğayla iç içe bir gün geçirdi. Ülkemizde terim olarak yeni bir olgu olan adaptif biniciliğin amacı engeli olmayan birey nasıl ata biniyorsa, engelli bireylere ata binme beceresi kazandırmak. Bu kapsamda farklı bireylerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal hedeflerine ulaşmalarını sağlayan adaptif binicilik yapan 17 EÇADEM’li çocuk, biniciliğe ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadı.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMEZ

“Rüzgar saçlarınıza, özgürlük ruhunuza karışsın” diyerek atlara gönül verdiğini söyleyen Atlıtur Doğal Yaşam Derneği Başkanı Alp Arslan, afaptif biniciliğin engelli çocuklara faydasından bahsetti. Atın iyileştirici özelliğinin bulunduğunu belirten Arslan, “Hobimi mesleğe çevirdim. Ata sporumuz olan biniciliği yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Ata liderlik yapma konusunda dersler veriyoruz. Atların çocukların odaklanmasında, sorumluluk duygusu ve fiziksel gelişmelerinde bilimsel olarak kanıtlanmış, saymakla bitmeyecek birçok faydası var. Doğayla iç içe olmak çocuklara çok iyi geliyor ve buradan mutlu ayrılıyorlar” dedi.