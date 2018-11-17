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  4. 17 Kasım 2018 22:02

Çocuklardan çağrı: ''Haklarımıza saygı duyulsun istiyoruz''

Sarıyer Belediyesi’nin 2014 yılından bu yana Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği Çocuk Hakları Festivali’nin 5.si gerçekleşti.

Çocuklardan çağrı: ''Haklarımıza saygı duyulsun istiyoruz''
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Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) ve okullarda yürütülen çocuk hakları atölye çalışmalarının sonucunda hazırlanan festival iki gün boyunca birbirinden renkli anlara sahne oldu. Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi ile Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi (BKSM)’nde bir araya gelen çocuklara hakları müzik, tiyatro ve dans gösterisiyle anlatıldı. Çocuklar tarafından hak temelli yazılan, çizilen, üretilen tüm projelerin sergilendiği etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de haklarını öğrendi. İlüzyon gösterisinden tiyatroya, konserden hak temelli oyunlara kadar birbirinden eğlenceli etkinliklerle festivalin tadını doyasıya çıkaran çocuklar, 23 Nisan haftasında Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından Sarıyer’e gelen çocuklarla birlikte gerçekleştirilen 3. Uluslararası Çocuk Meclisi’nden çıkan sonuç bildirgesini de açıkladı.

ÇOCUKLAR KONUŞMALI

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bu festivalde çocukların konuşmasının daha önemli olduğunu belirterek, “Dünyada ve ülkemizde bu olanakları bulamayan çocukların olduğunu unutmamak lazım. Buradan çıkacak sonuç bildirgesi bize örnek olmalı” diyerek öğrencilere katılım belgelerini verdi. Konuşmaların ardından festival Çocuk Şarkıları Orkestrası Şubadap’ın barış, emek, doğa, ekoloji, akran zorbalığı gibi konulara ilişkin şarkılarını seslendirdikleri konser ile devam etti. Öğrenciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Çocuklara etkinliğin sonunda SAGEM öğrencilerinden oluşan ve çocuk hakları temelli çalışmalar yürüten Çocuk Danışma Kurulu’nun hazırlamış olduğu Sarıyer Çocuk Dergisi hediye edildi.

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