Çocuklardan yarınlar için ''Barış Fidanları''

Sarıyer Belediyesi Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri dün Kilyos’ta yapılan açılış töreninin ardından bugün de zengin programlarla devam etti. Sabah saatlerinde her gruptan katılımcıların yer aldığı bir ekip yeni hizmet binasında temsili oturum gerçekleştirirken, kalan kalabalık ekip Uskumruköy’e hareket etti. Ormanlık alanda 20 ayrı çeşit fidanı toprakla buluşturan çocuklar, diktikleri her bir fidanın barış için olduğunu dile getirdi.

Çocuk Meclisi Sarıyer’de

Fidan dikiminin ardından Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası’nda her gruptan temsili katılımın olduğu “Çocuk Meclisi Çalıştayı” gerçekleştirildi. Gruplara ayrılan katılımcıların konusu da yine “Barış” oldu. ‘Barış denilince akla ne geliyor?’sorusuna cevap arayan çocuklar, barışın olmadığı bir dünyada yaşamanın anlamsız olduğunu vurguladı.

Her yöreden, her ülkeden farklı oyunlar sergilendi

Çalıştay sonrasında yüzlerce katılımcı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile bir araya geldi. Diyarbakır’dan gelen ekibin halk oyunları performansının ardından İstinye Park Alışveriş Merkezi’ne ve Sarıyer Merkez’e geçen gruplar kendi kültürlerine ait oyunları sergilediler. Büyük beğeniyle izlenen gösteriler renkli anlara sahne oldu.Farklı kültürlerden yüzlerce öğrencinin oluşturacağı ‘Uluslararası Çocuk Meclisi’ yarın Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.