Çölyak dostları Maltepe’de buluşuyor

Türkiye’nin ilk çölyak dostu belediyesi olan Maltepe Belediyesi ve Glutensiz Hayat Platformu işbirliğiyle düzenlenen “Glutensiz Hayat Şenliği”nde ülkenin dört bir tarafından gelen çölyak hastaları bir araya gelecek. Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun da sahne alacağı etkinlikte, çölyak hastalığı ve gluten duyarlılığına dikkat çekilecek.

7 Mayıs Pazar, saat 14.30’da Kamuran Kumkumoğlu Parkı’nda düzenlenecek açık hava şenliğinde, Türkiye’nin dört bir yanında gelen çölyak hastaları buluşacak. Gluten duyarlılığı ve çölyak hastalığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ve sunuculuğunu Ahmet Hamdi Gültekin’in yapacağı şenlikte Tomurcuk Kooperatifi’nin lirik dans gösterisi yapacak. Metin Öztem Türk Halk Müziği konseri verirken, dansçı Kaan Baybağ, sanatçı İbrahim Yaz da sahne alacak. Ayrıca Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da bir konser verecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler için Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önünde yer alan Gülsuyu metro durağından etkinliğin yapılacağı alana servis kaldırılacak.

