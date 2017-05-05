SON DAKİKA
ABDULLAH GÜL'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Mahkemeden Wikipedia için flaş karar
Mahkemeden Wikipedia için flaş karar
Bu ilçede oturanlar dikkat ! Polis apartmanlara yazı gönderdi
Bu ilçede oturanlar dikkat ! Polis apartmanlara yazı gönderdi
İngiltere'de alarm! Havalimanında uçuşlar durduruldu
İngiltere'de alarm! Havalimanında uçuşlar durduruldu
CHP'den beklenen hamle geldi ! 10 isme suç duyurusu
CHP'den beklenen hamle geldi ! 10 isme suç duyurusu
Trabzon'da katliam gibi kaza ! Dereye uçtular
Trabzon'da katliam gibi kaza ! Dereye uçtular
Düğün fotoğaflarındaki o detayı görünce şoke oldu !
Düğün fotoğaflarındaki o detayı görünce şoke oldu !
Skandal ! Rüşvetçi emniyet müdürü tutuklandı
Skandal ! Rüşvetçi emniyet müdürü tutuklandı
İstanbul'da 70 bin liraya ev, 300 bine fabrika...
İstanbul'da 70 bin liraya ev, 300 bine fabrika...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 05 Mayıs 2017 13:33

Çölyak dostları Maltepe’de buluşuyor

Türkiye’nin ilk çölyak dostu belediyesi ünvanına sahip Maltepe Belediyesi ve Glutensiz Hayat Platformu işbirliğiyle “Glutensiz Hayat Şenliği” düzenlenecek.

Çölyak dostları Maltepe’de buluşuyor
A+ A-

Türkiye’nin ilk çölyak dostu belediyesi olan Maltepe Belediyesi ve Glutensiz Hayat Platformu işbirliğiyle düzenlenen “Glutensiz Hayat Şenliği”nde ülkenin dört bir tarafından gelen çölyak hastaları bir araya gelecek. Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun da sahne alacağı etkinlikte, çölyak hastalığı ve gluten duyarlılığına dikkat çekilecek.

7 Mayıs Pazar, saat 14.30’da Kamuran Kumkumoğlu Parkı’nda düzenlenecek açık hava şenliğinde, Türkiye’nin dört bir yanında gelen çölyak hastaları buluşacak. Gluten duyarlılığı ve çölyak hastalığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ve sunuculuğunu Ahmet Hamdi Gültekin’in yapacağı şenlikte Tomurcuk Kooperatifi’nin lirik dans gösterisi yapacak. Metin Öztem Türk Halk Müziği konseri verirken, dansçı Kaan Baybağ, sanatçı İbrahim Yaz da sahne alacak. Ayrıca Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da bir konser verecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler için Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önünde yer alan Gülsuyu metro durağından etkinliğin yapılacağı alana servis kaldırılacak.
 

maltepe belediyesi , çölyak , maltepe