Çorum Valisi: ''Çıldırıyorum''

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, akşam geç vakitte drift ve drag yarışı yapan araçlara atıfta bulunarak, Bu il için hala draft yapan, drift yapan, şahin marka arabalarla gecenin ikisinde insanları huzursuz edenleri gördükçe çıldırıyorum dedi.

Çorum Vaisi Necmeddin Kılıç, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen br programa katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Kılıç, bazı kişilerin trafik kurallarını bildiklerini, ancak uygulamadıklarını söyledi. Bu sorunun eğitimle aşılabileceğini vurgulayan Vali Kılıç, akşamları geç vakitte drift ve drag yarışı yapan araçları gördükçe sinirlendiğini ifade etti. Vali Kılıç, Biz her yıl trafik kazalarında çok yüksek miktarda canlar kaybediyoruz.Çok yüksek sayılarda kayıplar veriyoruz. Trafik o kadar önemli ki, trafikteki kuralları bilen insan sayısı çok yüksek.

Bilmeyen insan neredeyse yok. Kuralları bildiği halde uygulamayan insan sayısı bizim için çok önemli. İnsanımız kuralı biliyor ama uygulamıyor. Trafikteki kurallara uygulamayan kişiye bakıyoruz, aynı zamanda başka kurallara da uymuyor. Toplumdaki başka kurallara da uymuyor. Burada insanların eğitilmesi gerekiyor. Bu il için hala draft yapan, drift yapan, şahin marka arabalarla gecenin 2sinde insanları huzursuz edenleri gördükçe çıldırıyorum. Çorum Türkiyenin seçkin ve saygın illerinden birisi. Önemli bir yerde olmamız için medeniyet kalifikasyonunda üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bu ilde motosikletlerindeki egzoz susturucularını söküp bas bas bağırtarak ilin insanını huzursuz edenleri gördükçe gerçekten keyfim kaçıyor. Bu işin sorumlusu olarak keyfim kaçıyor ifadelerini kullandı.