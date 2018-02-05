Çorum'un yeni belediye başkanı belli oldu

Çorum Belediye Meclisi toplantısında MHP grubu AK Parti adayı Zeki Gül'e destek verdi. CHP'li Meclis üyelerinin katılmadığı oylamada 21 oy alan Gül, başkan seçildi.

Çorum'da iki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten AK Partili Muzaffer Külcü, istifa etmişti. Makamında muhtarlar ve belediye personeliyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Külcü, "Görevi devralırken nasıl onurla görevi devralmışsak, görevi devretme noktasına, gününe geldiğimizde de aynı onurla, aynı olgunlukla davranmak hepimizin görevi olmalıdır. Ben de kendi adıma kararımı böyle olgunlaştırdım" demişti.

Çorum Belediye Meclisi toplantısında yeni başkanlık için seçim yapıldı. MHP grubu AK Parti adayı Zeki Gül'e destek verdi. CHP'li Meclis üyelerinin katılmadığı oylamada 21 oy alan Gül, başkan seçildi. Yeni başkan Gül, başkanlığa vekalet eden Ahmet Yabacıoğlu'ndan mührü teslim aldı.