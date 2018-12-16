Cumhur İttifakı'nda Konya çatlağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şeb-i Arus törenleri için yarın Konya’ya gidiyor. Erdoğan, burada AK Parti’nin belediye başkan adaylarını da açıklayacak.

AK Parti İl Başkanı ile MHP İl Başkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi sözlü düelloya tutuştu. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın, “MHP ile Konya’da bir ittifakımız yok” açıklamasına, MHP İl Başkanı Murat Çiçek “Üzüldük mü? Hayır. Biz zaten kendi adaylarımızla çıkacaktık. İlçelerin hepsi Allah’ın izniyle MHP’nin olacaktır” şeklinde karşılık verdi.

AK Parti ve MHP Konya İl Başkanları'nın yerel seçimlere ilişkin açıklamalar Cumhur İttifakı Konya'da ortak adaylarla girmeyeceklerini gösterdi. İl Başkanlarının açıklamalarına göre her parti 32 seçim bölgesinde kendi adaylarını gösterecek.

“MHP İLE KONYA'DA BİR İTTİFAKIMIZ YOK”

Konya'da MHP ile ittifak olup olmayacağını gazetecilere değerlendiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “MHP ile Konya'da bir ittifakımız yok. Adaylarımızı, genel başkanımız pazartesi günü açıklayacak” dedi. Angı'nın bu ifadelerine MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek sosyal medyada tepki göstererek, “Üzüldük mü? Hayır. Biz zaten kendi adaylarımızla çıkacaktık. İlçelerin hepsi Allah'ın izniyle MHP'nin olacaktır” açıklamasında bulundu.

“MHP SEÇMENİ OLARAK RAHATSIZ OLUYORUZ”

MHP İl Başkanı Murat Çiçek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'ya tepkisini şöyle sürdürdü: “Biz, zaten yerelde bir ittifak görüşmesi de yapmadık. Hazırlığımız tam. Liderler nezdinde alınan kararlara uyan bakanlar, milletvekilleri var. Fakat yerel siyasetçilerden uyanlar yok. Bu ruhu baltalamaya çalışıyorlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta hanımefendi de ‘Konya'da ittifak yok' diyor. MHP, AK Partiye muhtaç bir parti değil. Ne Türkiye genelinde ne de Konya genelinde böyle bir durum söz konusu değil. Biz, gerek Leyla hanımın gerekse Hasan beyin ve diğer siyasetçilerin bu tarz açıklamalardan yöneticiler ve MHP seçmeni olarak rahatsız oluyoruz. Bizler, şiddetle bu tarz cümleler kurmaktan kaçınırken, bu söylemleri duymaktan yaşadığımız sıkıntıyı da belirtiyoruz. Hasan beyin bu ifadelerini de genel merkeze ilettim. Kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz.”

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI HASAN ANGI: RAHATSIZ OLMASINLAR

MHP'li Çiçek'in sosyal medyadaki açıklamalarına bu kez AK Parti İl Başkanı Hasan Angı yerel basın yoluyla verdi. Angı, “Baştan beri belliydi zaten her partinin ilçelerde kendi adayları ile yarışacağı. Rahatsızlık duyulacak bir husus yok. Konya, ittifak denkleminin dışında görülüyordu” diye konuştu.

MHP KONYA İL BAŞKANI MURAT ÇİÇEK: SÜRECİN RUHUNA UYGUN DAVRANMADI

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek bu açıklamaların ardından, AK Parti İl Başkanı Angı'yı Cumhur İttifakının ruhuna uymamakla suçlayarak “Biz Cumhur ittifakının ruhuna bağlıyız. Liderler üzerinde görüşmeler daha yeni başladığı için biz herhangi bir söylemden kaçınıyoruz. Ben şöyle beklerdim, bu sürecin ruhuna uygun davranmasını beklerdim. Büyükşehir ve büyükşehirlerin alt yapısını oluşturan ilçeler için görüşmeler daha yeni başladı. Biz bu ruha uygun hareket etmeyi tercih ediyoruz” açıklamasında bulundu.