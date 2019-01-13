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  4. 13 Ocak 2019 17:44

Cumhur İttifakı'nın Mersin adayı belli oldu

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'nın MHP'li Hamit Tuna olduğunu açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın Mersin adayı belli oldu
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MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Toroslar Belediyesi Başkanı Tuna’nın merkez Pirireis Mahallesi’ndeki seçim ofisi törenle açıldı. Törene AK Parti milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, İl Başkanı Cesim Ercik, vatandaşlar ve MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli katıldı.

Yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı adayının Hamit Tuna olduğunu bildiren Cesim Ercik, Mersin’in ülke ve bölge açısından önemli bir kent olduğunun altını çizdi.

Destekçilerine teşekkür eden Hamit Tuna ise 120 gündür sahada olduklarını belirterek, “Sizleri arkamızda gördükçe, sizlerin bize kattığı o enerjiyi buldukça bizim çalışma azmimiz ve kararlılığımız daha da artmakta. Sahalarda karşılığımız mükemmel. Bu kent bizi gerçekten kabul etmiş. Gezilerimizde bunu görüyoruz. Toplumun her katmanına girmek suretiyle sırça köşklerden değil, milletin içerisinde olarak yönettiğimiz Toroslar gibi inşallah Büyükşehir’i de hep birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılış kurdelesi kesildi.

DHA

mersin , hamit tuna , ak parti , mhp
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