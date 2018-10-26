Cumhuriyet coşkusu Sarıyer'i saracak

27 Ekim’de Cumhuriyet Çocuk Şenliği ile başlayacak etkinlikler, 29 Ekim Pazartesi günü fener alayının ardından Onur Akın konseriyle sona erecek.

Cumhuriyet Bayramı Sarıyer’de bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. Etkinlikler, 27 Ekim Cumartesi 14.00’da Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM)’de yapılacak Cumhuriyet Çocuk Şenliği’nin ardından 29 Ekim günü 18.00’de Kefeliköy’de başlayıp Sarıyer Merkez’e kadar devam edecek fener alayı ve 20.00’de Onur Akın konseri ile son bulacak. 29 Ekim coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen binlerce Sarıyerli 17.00’dan itibaren Kefeliköy’de toplanmaya başlayacak. Ellerinde Atatürk posterleri ve dev Türk bayrağı ile kilometrelerce yürüyecek vatandaşlar Sarıyer’i kırmızı beyaza boyayacak.

CUMHURİYET ÇOCUK ŞENLİĞİ BKSM’DE

Ülkemiz için en önemli günlerden biri olan Cumhuriyet Bayramı’nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle 27 Ekim Cumartesi günü ‘Cumhuriyet Bayramı Çocuk Şenliği’ düzenleyecek İz Hareketi, birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklara hem Cumhuriyet’in önemini anlatacak hem de keyifli bir gün geçirmelerini sağlayacak. Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM)’nde saat 14.00’da başlayacak olan ücretsiz etkinlikler 18.00’a kadar devam edecek. Etkinlikte Barış İçin Müzik Senfoni Orkestrası ve Korosu keyifli bir konser verecek. Cumhuriyet temalı interaktif evet – hayır oyunu ile başlayacak etkinlik, palyaço, çeşitli oyunlar, gösteriler, tiyatro ve sürpriz etkinliklerle devam edecek. Birbirinden renkli etkinliklerle program boyunca eğlenecek miniklere günün sonunda çeşitli hediyeler verilecek.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını her yıl olduğu gibi bu yıl da 18.00’de Kefeliköy’den başlayarak Sarıyer Merkez’de son bulacak fener alayı olacak. Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen her yaştan Sarıyerlinin katılacağı yürüyüşte binler; ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri, dillerinde sloganlar ile konser alanına yürüyecek.

ONUR AKIN KONSERİ

Bu yılki Cumhuriyet Konseri’nin konuğu özgün müzik sanatçısı Onur Akın olacak. Konser, 20:00’de Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek. Sevilen şarkılarını Sarıyerliler için seslendirecek sanatçı, marşlarla alanı dolduran kalabalığı coşturacak. Tüm Sarıyerlileri bu coşkuyu hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz.