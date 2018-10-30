Cumhuriyet Parkı’na görkemli açılış

On binlerce Maltepelinin katıldığı açılışta, Koray Avcı muhteşem bir konser verdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu parkta vatandaşlarımız yürüyecekler, gezecekler, eğlenebilecekler. Biz burayı AVM’lere, rezidanslara peşkeş çekmedik, Maltepe halkının hizmetine sunduk. İstedik ki çocuklarımız, yeşil alanda ailece hoş vakit geçirebilsin” dedi.

Cumhuriyetin 95. yılında, 44 dönümlük dev şehir parkı Maltepe’de açıldı. On binlerce Maltepelinin katıldığı açılış töreninde, Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri hazır bulundu. Anadolu Yakası’nın en büyük parklarından biri olan ve adı yapılan anketle “Cumhuriyet” olarak belirlenen parkın açılışı havai fişekler eşliğinde yapılırken, Maltepe Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen 3. Geleneksel Atatürk Kupası’nda dereceye giren Girne, Başıbüyük, Esenkent ve Gülsuyuspor kulüplerine kupa ve ödülleri verildi. Açılışta bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yaklaşık 2 yıldır arkadaşlarımız, gece gündüz burada çalışıyor. Bu parkta vatandaşlarımız yürüyecekler, gezecekler, eğlenebilecekler. Biz burayı AVM’lere, rezidanslara peşkeş çekmedik, Maltepe halkının hizmetine sunduk. İstedik ki çocuklarımız yeşil alanda ailece hoş vakit geçirebilsin. 29 Ekim’de açılışını yaptık” dedi.

ON BİNLER ANDIMIZI OKUDU

Açılışta Belediye Başkanı Ali Kılıç, on binlerce vatandaşla birlikte kürsüden “Andımız”ı okudu. Kılıç, “Bugün Anadolu topraklarının en önemli günüdür. Bugün, mazlum milletlerin hep birlikte ayağa kalktığı bir gündür. Bugün Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emperyalistleri ayakları altına aldığı ve tarihe gömdüğü gündür. İnsan odaklı Anadolu hümanistleri Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli’nin şaha kalktığı gün olan bugünde, bu duyguyla Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum” diye konuştu. Kılıç’ın konuşmasın sonrası ünlü sanatçı Koray Avcı sahne alarak, tüm Maltepelileri coşturdu.

PARKTA YOK YOK

Anadolu Yakası’nın en büyük yeşil alanı olarak nitelendirilen parkın yüzde 65 gibi büyük bir bölümü, sosyal donatı alanı olarak, halkın kullanımı için düzenlendi. Proje ile Maltepe; güvenli büyük bir parka, yürüyüş parkurlarına ve yapay bir gölete kavuştu. Parkta, 4 bin 500 metrekare yapay gölet, etrafında 2 adet seyir terası, etkinlikler için 500 kişilik anfi tiyatro, bebek bakım odaları, engelli lavaboları, 400 metrekare çocuk oyun grubu ve 900 metrekarelik koşu parkuru bulunuyor.

MEŞALELERLE YÜRÜDÜLER

İlçede düzenlenen fener alayındaysa, Başkan Ali Kılıç’ın da aralarında olduğu onlarca Maltepeli ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde, “Yaşasın Cumhuriyet” pankartının arkasından, bandolar ve davullarla belediyeden ilçe meydanına yürüdü.



