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  4. 06 Temmuz 2017 14:10

DBP, kayyum atanmayan belediyenin başkanını ihraç etti

Diyarbakır'da kayyum atanmayan tek ilçe beledeyisi olan DBP'li Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat partiden ihraç edildi.

DBP, kayyum atanmayan belediyenin başkanını ihraç etti
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Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Disiplin kuruluna sevk edilen ve Diyarbakır’da kayyum atanmayan tek ilçe merkez belediyesi olan Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat’ı partiden ihraç ettiği belirtildi.

Merkez Bağlar İlçesi’nin DBP’li Belediye başkanı Birsen Kaya Akat’ın, daha önce parti disiplinine uymadığı gerekçesiyle DBP disiplin kuruluna sevk edildiği ve disiplin kurulununun da Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat’ın partiden ihricanı karar verdiği belirtildi.

DBP’den konu ile ilgili bir açıklama yapılmazken, Bağlar Belediyesi, Diyarbakır merkezde bulunan ve şimdiye kadar kayyum atanmayan tek belediyeydi.

2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır’da 4’ü merkez 17 ilçe belediyesinden 15’ini kazanmış. Daha sonra savcılıkların yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle 15 ilçe belediyeden 11’ini kayyum atanmıştı. 

DHA

bağlar belediyesi , dbp , belediye başkanı