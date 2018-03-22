Dedeler ve nineler kreşte torunlarıyla buluştu

“Gölgesinde hayat bulduğumuz, koca çınarlara saygıyla” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, büyükanne ve büyükbabalar, torunlarına evde hazırladıkları yiyecekleri getirdi. Etkinlik nedeniyle süslenen ve “Yavrumun yavrusu”, “Torun evlattan tatlıdır”, “Aynı babası”, “Aynı annesi”, “Süper babaanne”, “Yakışıklı dedem” kartlarıyla donatılan kreşte, iki kuşak gönüllerince eğlendi. Birlikte yemek yiyen, yapılan yarışmalarda torunlarıyla kıyasıya mücadele eden, hep beraber eğlenceli şarkılar söyleyen ve bu şarkılar eşliğinde dans eden çocuklar ile büyükanne ve büyükbabaları gönüllerince eğlendi.