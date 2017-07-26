iPhone'un ''hiç sevilmeyen'' özelliği tarih oluyor
iPhone'un ''hiç sevilmeyen'' özelliği tarih oluyor
Dikkat bugün son gün ! Süre uzatılmayacak
Dikkat bugün son gün ! Süre uzatılmayacak
Maliye ev alanlara ''gel bakalım'' diyecek
Maliye ev alanlara ''gel bakalım'' diyecek
Hükümet düğmeye bastı ! Rekor indirim geliyor
Hükümet düğmeye bastı ! Rekor indirim geliyor
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ?
FETÖ'ye içeriden darbe ! Kendi adamları ele verdi
FETÖ'ye içeriden darbe ! Kendi adamları ele verdi
Dev şirketin kurucusu, ünlü iş adamı vefat etti
Dev şirketin kurucusu, ünlü iş adamı vefat etti
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 26 Temmuz 2017 10:25

Denizden buzdolabı çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından denizden çıkarılan atıklar 420 metreküpü aşarken Gemlik’te denizden eski bir buzdolabı çıkınca yetkililer ne diyeceğini şaşırdı.

Denizden buzdolabı çıktı
A+ A-

Bursa’nın 115 kilometre deniz sahili ve yaklaşık 180 kilometrelik göl sahilinde temizlik yapan Büyükşehir Belediyesi, özellikle Mudanya, Gemlik ve Karacabey Boğazı’nda deniz yüzeyi temizliğini de aksatmadan sürdürüyor. İki yıl önce alınan deniz yüzeyi temizleme araçları ile denize atılan atıklar toplanarak bertaraf tesislerine sevk ediliyor.

Bugüne kadar Bursa sahi bandında deniz yüzeyinden 420 metreküpün üzerinde atık toplanırken, yastık, yatak, sandalye, pet şişe, plastik oyuncaklar, karton, kağıt ve yiyeceklerin ardından bu atıklara buzdolabı da eklendi. Gemlik’te deniz yüzeyinde yapılan temizler sırasında bulunan eski bir buzdolabı ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Bursa’da denizlerden çıkarılan atıklar, çevre konusundaki vurdumduymazlığı gözler önüne sererken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerek deniz yüzeyinde gerekse de sahillerdeki temizlik çalışmaları fasılasız sürüyor.

buzdolabı , deniz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM