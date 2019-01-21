Deprem değil bina öldürür

Avcılar'ın olası bir depreme hazırlığı ve geçirilmiş depremin sarılmayan yaralarını sarmak için Cumhuriyet Halk Partisi Aday Adayı Nimet Baylan Bazan AKUT Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Nasuh Mahruki ile bir araya gelerek. Öncelikle Avcılar ilçesinde yapılacak Akut çalışmaları, halkı depreme karşı bilinçlendirme, olası bir depremde toplanma alanları ve ihtiyaç listeleri gibi konularda bilgi alış verişinde bulundular.

Ayrıca Avcılar ilçesine kapsamlı bir AKUT derneği şubesi açılması konusunda fikir birliğine vardılar.

CHP Aday Adayı Nimet Baylan Bazan “Doğal afetler engellenebilir değildir, ama doğru plan proje ve eğitimle zararı en düşük seviyelere indirgemek mümkün. Bu konularda Nasuh beyin değerli bilgilerini ve desteğini aldık. Avcıları güvenli, bilinçli ve huzurlu bir şehir yapmak için yola çıktım” dedi.