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  4. 21 Ocak 2019 15:36

Deprem değil bina öldürür

1999 depremin en büyük yaralarından birini İstanbul da Avcılar ilçesi almıştır. Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala sorunların bir kısmı beklemekte ve halk deprem tedirginliği içinde yaşamaktadır.

Deprem değil bina öldürür
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Avcılar'ın olası bir depreme hazırlığı ve geçirilmiş depremin sarılmayan yaralarını sarmak için Cumhuriyet Halk Partisi Aday Adayı Nimet Baylan Bazan AKUT Derneği  Kurucusu ve Onursal Başkanı  Nasuh Mahruki ile bir araya gelerek. Öncelikle Avcılar ilçesinde yapılacak Akut çalışmaları, halkı depreme karşı bilinçlendirme, olası bir depremde toplanma alanları ve ihtiyaç listeleri gibi konularda bilgi alış verişinde bulundular.

Ayrıca Avcılar ilçesine kapsamlı bir AKUT derneği şubesi açılması konusunda fikir birliğine vardılar.

CHP Aday Adayı Nimet Baylan Bazan “Doğal afetler engellenebilir değildir, ama doğru plan proje ve eğitimle zararı en düşük seviyelere indirgemek mümkün. Bu konularda Nasuh beyin değerli bilgilerini ve desteğini aldık. Avcıları güvenli, bilinçli ve huzurlu bir şehir yapmak için yola çıktım” dedi.

 

avcılar , deprem
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