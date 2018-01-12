Devir teslim töreninde ortalık bir anda karıştı

Geçtiğimiz günlerde CHP Antalya İl Kongresi sonrası başkanlığa seçilen Eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, bugün il başkanlığına gelerek görevi teslim aldı. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya milletvekilleri Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, CHP’nin yeni İl Başkanı Ahmet Kumbul, eski başkan Mustafa Erdem ve yüzlerce partili katıldı. Devir teslimde konuşan Eski CHP İl Başkanı Mustafa Erdem'in, sözleri gerginlik çıkardı. Seçim kongresinin tarafsızlık içerisinde geçmediğini ileri süren Erdem, parti genel başkan yardımcılarının tutumlarını eleştirdi, 16 Nisan referandumunda ise eski başkanın görev yaptığı Muratpaşa ilçesinin başarısız olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine partililer arasında arbede yaşandı ve başkanı hedef alan ağır sözler sarf edildi.

"Kongre tarafsız gerçekleşmedi"

Kongrenin beklenen ve özlenen tarafsızlık içerisinde geçmediğini öne süren Mustafa Erdem, "Bireysel gelecek kaygıları ülkenin geleceği önüne geçti. Genel Başkan yardımcıları bir yandan, Antalya ben yönetimin iddiası içerisinde. Bir genel başkan yardımcısı düşünün seçimden bir gün önce gelecek ve geliş sebebini sayın genel başkanını bütün belediye başkanlarını adaylarını listelerine yazma talimatı gerçekleştirin diye açıklayacak. Bu aslında aklımızla alay etmek değil de nedir arkadaşlar? Bunun için Antalya’ya mı gelinir. Bir divan başkanı düşünün havaalanını kendisini karşılamaya gelen il başkan yardımcısının olduğu aracına binmeyecek, önceki il başkanının aracıyla gelecek. Yine bir divan başkanını düşünün, divanı mesajla iletilen talimatlar doğrultusunda yönetecek. Bütün bu olumsuzlukları birebir gördüğüm, yaşadığım halde, kongrenin partimize yakışır bir şekilde geçmesi için tek kelime etmedim" dedi.