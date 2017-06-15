Diyarbakır'da Binali Yıldırım hazırlığı

Başbakan Binali Yıldırım'ın yarınki Diyarbakır ziyareti öncesi kentte hazırlıklar devam ediyor. Başbakan Yıldırım, merkez Sur İlçesi'nde devam eden sokak düzenleme çalışması restorasyonlarında tamamlanan 1'nci etabın açılışını gerçekleştirecek.



Başbakan Binali Yıldırım'ın yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi kentte hazırlıklar sürüyor. Sur İlçesi 1'nci Etap açılışı töreni gerçekleştirecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi nedeniyle ziyaret öncesi kentin 4 merkez ilçesi olan Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar'da çalışmalar sürüyor. Kentin bir çok noktasındaki bilbordlara Başbakan Yıldırım'ın afiş ve pankartları asılırken, Sur İlçesi'ndeki çatışmaların ardından Gazi ve Melikahmet Caddesi'nde sürdürülen "Sokak sağlıklaştırması" olarak nitelendirilen düzenleme çalışmalarının ilk etabının tamamlandığı belirtildi. Başbakan Yıldırım'ın açılışını yapacağı 1'nci etapta bulunan dükkanlar ile halk arasında 'Yanık çarşı' olarak adlandırılan çarşının dükan duvarları bazalt taşlarla süslenirken, üst kısımları ise ahşap kaplamalarla döşendi. Geçmişte çatışmaların yoğun olduğu mahalleler ve aralarında tarihi 4 ayaklı minarenin de bulunduğu 200 tarihi tescilli yapı ile evlerin de restorasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

































