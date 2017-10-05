Dostlarımıza Avrupa standarlarında hizmet

Hayvansever iş adamı Fikret Kaya'nın desteğiyle Avrupa standartlarında hizmet vermeye başlayan Sarıyer Belediyesi Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nin açılışı yapıldı.

Sarıyer Belediyesi ve hayvanseverlerin desteğiyle tam teşekküllü bir kuruma dönüşen Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi değişen yüzüyle kapılarını açtı. Merkezin açılışına Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları; Hüseyin Coşkun, Gökan Zeybek, İsmail Erdem ve Sevgi Atalay, bağışçı Fikret Kaya, birim müdürleri, hayvanseverler ve Doğa Koleji öğrencileri katıldı.

TESİSİ GEZDİLER

Açılışta konuşma yapan başkan yardımcıları Gökan Zeybek ve Hüseyin Coşkun, hayvan haklarının önemine değinerek ‘satın alma sahiplen’ mesajı verdi. Ardından kürsüye çıkan bağışçı Fikret Kaya ise tesisi iki yıl önce kaybettiği büyük bir hayvansever olan kız kardeşi adına yenilediğini belirterek, “Bu çalışmaların devamı gelecek” dedi. Konuşmaların ardından tesis gezildi.

DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR

Baştan aşağı yenilen merkez, hayvanların daha sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği ortama dönüştü. Kum havuzları, yenilen yapı ve cihazlar sayesinde yaşam şartları iyileştirildi. Köpek bakım ünitesi tamamen kaldırılan merkezde kan sayımı, röntgen, sterilizatörler, yoğun bakım üniteleri, serum infüzyon cihazlar temin edildi. Her gün düzenli olarak dezenfekte edilen bakım evinde sadece kullanılan aletler değil hava da sterilize ediliyor.

HAYVANLAR ARTIK KUYU SUYU İÇMİYOR

Fen işleri ekiplerinin yaptığı çalışmalarla elektrik tesisatları tamamen yenilendi. Yer altından yerleştirilen kablolar sayesinde daha güvenli hale gelen merkezde regülatör sistemi yapıldı. Ayrıca yenilenen su tesisatlarıyla birlikte hayvanlar kuyu suyu içmekten kurtuldu. Merkezin doğalgaz ve havalandırma sistemi de yenilendi.