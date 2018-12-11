Down Sendromlu Hatice’nin gelinlik hayali gerçek oldu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde Yeni Salon’da düzenlenen düğüne, ilk ve tek aşkı babası Cüneyt Ataman’ın kolunda gelen 21 yaşındaki Hatice Ataman, nikâh masasına da babasıyla oturdu.

Belediye ekipleri seferber oldu

Dow sendromlu genç kız için düğün öncesi evinde kına gecesi yapıldı. Gece heyecandan hiç uyumayan Hatice, sabah saatlerinde gelin başı için kuaförün yolunu tuttu. Yenimahalle Belediyesi’nin organize ettiği kuaförde saçını ve makyajını yatıran genç kız, gelinliğini giydiğinde ise mutluluktan havalara uçtu. Hatice, kuaförden düğün salonuna konvoyla getirildi.

En güzel “EVET” Hatice’den

Günler öncesinden Belediye ekiplerinin hazırladığı düğün davetiyeleri ile yerini alan davetliler içinse salonda heyecanlı bir bekleyiş başladı.

Beklenen an geldiğinde Hatice Ataman, ilk ve tek aşkı babası Cüneyt Ataman’ın kolunda salona girdi. İlk dansını babasıyla yapan Hatice, sembolik nikahı için de babasıyla nikah masasına oturdu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın kıydığı nikâhta CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da nikâh şahitliği yaptı.

Yaşar “Hatice Ataman ve Cüneyt Ataman’ın belediyemize yaptığı yazılı başvuruyu inceledik. Birbirlerine olan baba kız sevgisinin çok derin olduğunu gördük. Şimdide şahitler ve konuklar önünde sevgilerini sözlü olarak beyan ettiler. Ben de Türkiye CumhuriyetiMedeni Kanunu’nun bana verdiği yetkiyle sizin sevginizin bir ömür boyu devam etmesini diliyorum” dedi.

Hatice’nin gözlerindeki ışık hiç sönmesin

Nikahın ardından halay çekip oyun havalarıyla eğlenen Hatice’yi akrabaları da sahnede biran olsun yalnız bırakmadı. Düğün pastasını da alkışlar arasında kesen Hatice Ataman’ı altın takarak tebrik eden Başkan Yaşar, “Hatice’nin gözlerindeki ışık hiç sönmesin. 10 yıldır görev yapıyorum beni en çok heyecanlandıran ve mutlu eden olay bugünkü bu düğün seremonisi oldu. Biz Yenimahalle’de büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinin sevinci de üzüntüsü de bizim sevincimiz, üzüntümüz. Bugün de böyle bir sevince ortak olduk” diye konuştu.