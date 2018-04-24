Dünya çocuklarından muhteşem final

Sarıyer Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri UNIQ İstanbul’da yapılan ‘Renklerin Buluşması Gala Programı ve Ödül Töreni’ ile son buldu. 11 ülke ve 7 bölgeden gelen çocukların performans gösterileriyle başlayan törende sahneye çıkan gruplar rengarenk kıyafetleri ve danslarıyla görsel şölen tadında sahne şovlarına imza attı. Etkinlikte, tüm grup liderlerine teşekkür plaketi ve katılım belgesi verildi. Ayrıca şenliklere katılan çocuklara 1 yıllık İngilizce eğitim seti hediye edildi. Gecede özel jüri tarafından belirlenen ödüller sahiplerini buldu. Gecenin sonunda Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açan minikleri ayakta alkışlandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gala gecesinde Kostüm Özel Ödülü Edirne, Endonezya ve Kıbrıs’a, Müzik Özel Ödülü Bosna Hersek, Hatay ve Kazakistan’a, Sahneleme Özel Ödülü Aydın, Ukrayna ve Gürcistan’a, Mizansenli Anlatım Özel Ödülü Bulgaristan ve Artvin’e, Davranış Özel Ödülü Mersin Aydın ve Çin’e, Onur Özel Ödülü Erzurum ve Arjantin’e, Jüri Özel Ödülü Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kıbrıs ve Kosova’ya, En Sempatik Grup Özel Ödülü Şırnak ve Malezya’ya, En İyi Bireysel Dansçı Ödülü Malezya’ya ve En Sempatik Dansçı Ödülü Arjantin ve Gürcistan’a verildi.

BU ÜLKENİN SEVGİSİ TÜM DÜNYAYA YETER

Dünya çocuklarını Sarıyer’de ağırlamanın mutluluk verici olduğunu belirten Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “İnanılmaz bir hafta yaşadık. Bu haftayı bize bu güzel çocuklar yaşattı. Öyle bir coşku vardı ki onlarda inanılmaz bir geleceğin göstergesiydi . Çok yoruldular, uykusuz kaldılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onlara verdiği çocuk bayramını doyasıya kutladılar. Çocuk meclisi kurarak bütün dünyaya mesajlar hazırladılar. Bu ülkede yapılması gerekenler doğru yapılırsa bu ülkenin sevgisinin bütün dünyaya yeteceğini ispatladılar. Geriye tek şey kalıyor zat-ı muhteremlerin bu sevgiyi alabilmeleri ve anlayabilmeleri” dedi.

FARKLIYIZ AMA EŞİTİZ

Ev sahibi çocukların gelen misafirleri bağrına bastığını söyleyen Başkan Genç, “Bir misafirin nasıl ağırlanacağını özellikle çocuk dünyasıyla tekrar gösterdiler. Diyorlar ki biz farklıyız ama hepimiz eşitiz. Diyorlar ki tüm dünyada çocuklar çocuk gibi yaşayabilsinler. Çok önemli bir mesajları vardı. Meclis kararıyla çocuk tacizine son dediler. Ve tabi ki onların yarınları için gerekenlerin çok fedakarca yapılması gerektiğini özellikle öğrettiler. Şunu dediler, eğer bizi dinlerseniz ve verdiğimiz mesajlara biraz kulak asarsanız dünyada savaş olmaz. O zaman Nazım Hikmet’in söylediği gibi gelin dünyayı çocuklara verelim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.