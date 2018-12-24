Dursun Mirza: ''Bandırma’da sanayiyi geliştirmeliyiz''

Mirza; “Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Ama bir planlama yapılmadan başlanıyor. Oysa Bandırma çok ciddi kaynaklara sahip. Her şeyin sürdürülebilir olması gerekiyor. Planlama da ortak akılla yapılmalı. Aslında hepimizin geleceği ortak ve biran önce bunu planlamak gerekiyor.”

Hürriyet Gazetesi, Bandırma Belediyesi, Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası'nın işbirliği ile gerçekleştirilen zirvede; Bandırma’nın ekonomik durumu, ticaret hacmi, potansiyeli ele alınmıştı. Yatırımlar ve gelişiminin yanı sıra il olma konusu da gündeme getirilmişti.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’nın gelişimine planlı bir şekilde devam edilmesinin önemli olduğunu ve bu konuda belediye olarak hazır olduklarını anlattı. Mirza, ''Biz planlı gelişime hazırız ama bağımsızlığımızı büyükşehir yasası ile kaybettik. Dört yıl boyunca Büyükşehir Meclisinde Bandırma’nın sorunlarını dile getirdik ve çözümler aradık. Fakat Büyükşehir yasasının Balıkesir ili için uygun olmayan yönlerinin revize edilebilmesi gerektiğini kabul etmek istemediler. Bunu da her fırsatta halkımıza anlatmaya çalıştım. Bandırma’mızın geleceği ile ilgili yapılan planların neler olduğunu sıkça gündeme taşıdık ve tartışmaya açtık. Çünkü ben Bandırma’yı birlikte yönetelim şiarıyla yola çıkmış ve halk tarafından görevlendirilmiş biri olduğumu hiç unutmadığım gibi Bandırma’ya hizmet etmekten hep gurur duydum. Bandırma’nın ne kadar değerli ve potansiyel olarak büyüklüğünü anlatmakta yetersiz kaldığımızı düşünerek Bandırma’da yaşayan herkesi ilgilendiren bu konulara daha çok dikkat çekmek için Ekonomi Zirvesi düzenledik. Büyükşehir ile ilgili sorunlar ve buna bağlı planlama ve çevreyi kirleten sanayi ile ilgili sorunlar var. Büyükşehir’de “hayır” deniliyorsa bizim planlarımız hayata geçmiyor. Büyükşehir ile köylerimizden yani kırsal mahallerimizden yeni yerler geçti bunları yine üretimde tutup orada yaşayanlara kiralıyoruz. İller Bankası payımız yüzde 40 kesiliyor. Bazı birimler Büyükşehir’e geçti. Örneğin su ve kanalizasyon, ana cadde, haller, ulaşım, terminal, sahil bandı... Sanayinin önündeki en büyük engel büyükşehir tarafından yapılması gereken 1/ 5000’lik planlar. Bizim yatırımda en çok değer verdiğimiz çevreye duyarlılık ki bunu da her fırsatta dile getirerek, yapılacak yatırımların buna uygun yapılmasını vurguladık. Çünkü ben Bandırma’da yaşayan herkesin haklarını savunmak zorundayım” dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, “ Hatırlatmakta fayda var. Etkinlikte yaptığım konuşmada Bandırma’nın tarih boyunca limanıyla birlikte önemli bir kent olduğunu ve sanayinin gelişmesiyle de öneminin daha da artığını belirtmiştim. Her şeyi bir kenara bırakıp Bandırma odağında buluşursak gelecek çok daha farklı olacaktır. Çanakkale’den Yalova’dan büyüğüz. Balıkesir’de ödenen verginin yüzde 35’ini Bandırma ödemektedir. İlçe statüsü bize uygun değildir. Bandırma’nın il olma potansiyelinin olduğunu vurgulamıştım” dedi.

Ekonomi Zirvesine katılan ve söz alan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, sanayi ve yatırım anlamında geçmişin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar da sanayileşme konusunda ortak aklın ortaya koyulması gerektiğine dikkat çekmişti.

Türkiye’nin olağanüstü bir dönemden geçtiğinin ve Bandırma’ya çok ciddi bir sanayi hamlesi yapıldığı da Ekonomi Zirvesinde anlatılmıştı.

Mirza; “Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Ama bölgeyle ilgili bir planlama yapılması gerekiyor. Oysa Bandırma çok ciddi kaynaklara sahip. Her şeyin sürdürülebilir olması lazım. Yapılacak olan planlamanın da ortak akılla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında hepimizin geleceği ortak ve biran önce bunu planlamamız gerekiyor. Bir milyon kişinin geleceği bir sanayiden bahsediliyor. Küçük bir hatırlatma daha yapacağım; Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılının ekonomi açısından zor olacağını söylemişti. Siyasi olayların ekonomik nedenlerden kaynakladığının ve Bandırma ölçeğindeki bir şehrin 100 kilometre öteden idare edilemeyeceğini anlatmıştı. Tüm bunları göz önünde bulundurarak yaşadığımız günlerin değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.