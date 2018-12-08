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  4. 08 Aralık 2018 18:19

Dursun Mirza CHP ile Bandırma Belediyesi'nde 1 dönem daha dedi

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, siyasi partiler birçok il ve ilçede adaylarını açıkladı

Dursun Mirza CHP ile Bandırma Belediyesi'nde 1 dönem daha dedi
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CHP'de yerel seçimler öncesinde parti merkezi tarafından resmi adaylar açıklanmaya devam ederken, genel merkezin henüz resmen adayını açıklamadığı il ve ilçelerden de aday adayları da yerel seçimler için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamda Balıkesir'in ilçelerinden Bandırma Belediyesi'nin CHP'li mevcut başkanı Dursun Mirza da 2019 yerel seçimlerinde yeniden Bandırma Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

2014 tarihindeki yerel seçimlerde Bandırma Belediye Başkanı seçilen ve geride kalan 3,5 senelik sürede Bandırma'ya yönelik çalışmaları ile halktan tam destek alan Dursun Mirza'nın 31 Mart'ta yapılacak 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilmesi bekleniyor.

"İlk günkü heyecanımızdan hiç bir şey kaybedik, Bandırmamız için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" diyen Mirza Bandırmalılardan bir dönem daha Bandırma'ya hizmet edebilmek için süre istedi.

Dursun Mirza,1955 yılında Bandırma' da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bandırma’da tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 

Demokrasi ve Cumhuriyet sevdasıyla, öğrencilik yıllarından itibaren emek ve hak kavgasının, siyasal mücadelenin içinde oldu. 

20 yılı aşan siyasal yaşamını, ülkemizin ve Bandırmanın sorunlarının çözümüne yönelik düşünce ve eylemlerle sürdürdü. 

1994-1999 döneminde Bandırma Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 5 yıl CHP Bandırma İlçe Başkanlığını yürüttü. 

Değişik zamanlarda CHP Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurultay Delegeliklerinde bulundu. 

2009-2014 döneminde tekrar Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Bu dönemde ayrıca 5 yıl boyunca Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 

CHP Belediye Başkan Adayı olarak katıldığı 30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimler sonucu Bandırma Belediye Başkanlığı’na seçildi. 

Ortopedi doktoru olan bir erkek çocuk babasıdır.

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