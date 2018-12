EÇADEM Dünya Engelliler Günü'nde yeni kampüsüne kavuştu

Kurulduğu günden bugüne 98 çocuk ve 360 aile bireyinin hayatına dokunan EÇADEM’in yeni binasında daha fazla ihtiyaç sahibi destek alma fırsatı bulacak.

Sarıyer Belediyesi ve Koç Üniversitesi iş birliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), İstinye’deki prefabrik binasının ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde çocukların daha geniş bir ortamda daha nitelikli eğitim alabilmesi için Yeniköy’deki kampüsüne taşındı. Sarıyer Belediyesi’ne ait olan ve Park Bahçeler Müdürlüğü olarak hizmet veren bina engelli bireylerin kullanımına uygun olarak yeniden tasarlandı. EÇADEM’in yeni hizmet binasında, engellilerin kendilerini ev ortamında hissedecekleri ve günlük yaşam becerilerini geliştirebilecekleri daha fazla alan yaratıldı. Binada; çocukların günlük hayattaki becerilerini geliştirebilecekleri günlük yaşam salonu ve ritm, piyano, spor, yoga, drama, dans, bale, arp gibi dersleri alabilecekleri sanatsal etkinlikler salonunun yanı sıra anneler için de bir eğitim atölyesi bulunuyor. Merkez sahip olduğu büyük bahçesiyle de çocuklara doğayla iç içe olma fırsatı sunuyor.

BİZLER İÇİN BİR GURUR

Engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanan merkezin açılış töreni EÇADEM’li öğrencilerin oluşturduğu ritim grubunun gösterisiyle başladı. Çocukların gösterileri ayakta alkışlandı. Etkinlikte konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Burada inanılmaz bir gurur var bunu hepinizin yüzlerinden okuyorum. Hepimizin sorumlulukları var. Burada olması gereken her yöneticinin bir bakış açısı olması. Bu düşünceyle biz de belediye başkanlığının sadece yol yapmak, kaldırım yapmak olmadığını gördük. Yaşam bir bütün ve paylaşınca çok güzel. Bu proje bizler için bir gurur. Engellilerimizi aileleriyle birlikte düşündüğümüzde nüfusun yarısı kadar. Peki biz engelsiz 40 milyon için mi yoksa 80 milyon için mi buradayız. Bizler toplumun her kesimi için buradayız. Amacımız birlikte yürümek. Bu projenin özü de o. Yaşamın her alanında olmaya çalışıyoruz. Yeni binamızın yapımıyla boşta kalan binalarımızı bu şekilde sosyal sorumluluk alanında kullanıyoruz ve bunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

DAHA NİTELİKLİ HİZMET

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise şöyle konuştu: “2014 yılında başlattığımız bu girişimin “Dünya Engelliler Günü” olan 3 Aralık’ta, yeni merkezine taşınmasından büyük gurur duyuyoruz. Bugün, Sarıyer Belediyesi’nin kıymetli işbirliğiyle faaliyetlerini sürdürdüğümüz EÇADEM, açıldığında 48 engelli çocuğa hizmet veriyordu. Bağışçıların da maddi katkılarıyla bugüne kadar 98 çocuk ve 360 aile bireyine destek verdi. Yaptığı çalışmalar çeşitli ödüllere layık görülen EÇADEM yeni hizmet binasında daha nitelikli hizmet verme imkanına kavuşmuş olacak. Konuşmaların ardından konuklar hep birlikte açılış kurdelesini kesti.

Sarıyer Belediyesi’ne ait merkezin açılış törenine Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra Koç Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Semahat Arsel, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, EÇADEM Müdürü Güler Başaran, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ DESTEKLENİYOR

EÇADEM’in yeni binasında çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirebilecekleri alanlar yaratıldı ve kendilerini ev ortamında hissedebilmeleri için gereken olanaklar sağlandı. Binada, çocukların günlük yaşam becerilerini öğrenip uygulayabileceği “günlük yaşam salonu” da kuruldu. Salonda, çocukların kendi becerilerini kullanarak ikindi kahvaltılarını hazırlayabileceği bir mutfak bulunuyor. Ayrıca, yine günlük yaşam becerilerini desteklemek amacıyla bir “çamaşır odası” konumlandırıldı. Bu odada çocuklar, çamaşır yıkamak, ütü yapmak gibi günlük aktiviteleri gözlemleme ve uygulama fırsatı bulabilecek.

DOĞAYLA İÇ İÇE

Merkezdeki özel tasarlanmış “sanatsal etkinlikler salonu” ise, ritm, piyano, spor, yoga, drama, dans, bale, arp gibi dersler eşliğinde çocuklara kendilerini sanatla ifade edebilecekleri, rahatlayabilecekleri ve özgüvenlerini arttırabilecekleri bir imkân sunuyor. Ayrıca, anneler için de bir eğitim atölyesi bulunuyor. Anneler bu atölyede gün içerisinde el sanatları derslerine katılabilecek ve onlar için düzenlenen grup terapileri, eğitim seminerlerinden yararlanabilecek. Merkezin diğer farklılığı da dış alanda sahip olduğu bahçe. Çocuklar bu bahçede, doğanın sükûnet ve huzur verici etkisini deneyimleyebilecek. Bahçenin bir bölümünde ise tarımsal faaliyetlere hem veliler hem de çocuklar dahil olabilecek.