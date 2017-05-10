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  4. 10 Mayıs 2017 16:44

Edebiyat günlerine ücretsiz ulaşım

Sarıyer Belediyesi, 6. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne katılmak isteyen vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması için 3 gün boyunca ücretsiz tekne seferleri düzenleyecek.

Edebiyat günlerine ücretsiz ulaşım
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Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda başlayan 6. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne farklı ilçelerden katılacak vatandaşları da düşünen Sarıyer Belediyesi; cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere 3 gün boyunca saat 12.00’da çeşitli noktalardan tekne seferleri yapacak. ‘Şiir Hattı’ adı verilen seferlerde; Üsküdar, Beykoz ve Kadıköy’den kalkan teknelerle ikramlar eşliğinde bir saatlik boğaz turu yapacak misafirler, ardından edebiyat günleri için Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na getirilecek. Burada yapılan etkinliklere katılan vatandaşlar yaklaşık dört saatin sonunda tekne kalkış noktalarına bırakılacak.

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