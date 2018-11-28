Edirne'yi sel vurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Edirne’de sele neden olan sağanak nedeniyle Valilik kararıyla bazı okullarda eğitime ara verildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun sağanaktan dolayı ulaşımda ve binalarında sorun yaşanan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Edirne’de 29 ve 30 Kasım tarihlerinde eğitime ara verilen okullar şunlar:

"Özel Edirne Sınav Temel Lisesi, Özel Edirne Bahçeşehir İlkokulu, Ortaokulu ve Fen Lisesi, Özel Filiz İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Özel Edirne Safir İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Özel Yaren Anaokulu."

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji’nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde sulu kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya’da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Edirne’de, akşam saatleri itibariyle yer yer devam eden sağanak yağışı yerini, karla karışık yağmura bıraktı. Yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve kara yollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.