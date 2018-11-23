Eğitimdeki sorunlar Maltepe’de masaya yatırıldı

Maltepe Belediyesi hem ilçedeki, hem ülke genelindeki eğitim sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri sunmak adına “Eğitim Çalıştayı” düzenledi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayda, Siyasal İletişim Uzmanı Necati Özkan’ın moderatörlüğünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, akademisyen ve yazar Üstün Dökmen ile Anadolu Yakası Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Zübeyit Çelik birer sunum gerçekleştirdi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Necati Özkan, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından hazırlanan, 'İnsani Gelişme Endeksi' raporuna göre Maltepe’nin ilk 10’a girdiğinden bahsederek, belediyenin eğitim alanında yapmış olduğu çalışmalara değindi.

“TONGUÇ’UN ADINI MALTEPE’DE YAŞATACAĞIZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bir mesaj yolladığı çalıştayda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, öğretmenler için meslek kanunu teklifini meclise götürdüklerini ve öğretmenlerin şartlarının iyileştirilmesi için her tür mücadeleyi meclis çatısı altında vereceklerini söyledi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, “İsmail Hakkı Tonguç dendiğinde, nasıl alkış koptuğunu gördüm. Bulgaristan’da doğmuş, Türkiye’de bedeller ödemiş. Köy enstitülerinin ilkini 1937’de kuruyor, ikincisini İzmir’de açıyor. 1954’te kapatma kararı alınıyor. 17 yıllık süreçte, İsmail Hakkı Tonguç ve yoldaşları öylesine sağlam tohumlar ekiyorlar ki; hala Mustafa Kemal Türkiye’sinde köy enstitüleri sayesinde ayakta duruyoruz. Ne kadar çabalasalar da kökünü kurutamıyorlar. İsmail Hakkı Tonguç ismini, Maltepe’de yaşatacağız” dedi. Yazar Üstün Dökmen ise ülkede eğitimsizlikten kaynaklanan sorunları, akıcı üslubuyla anlattı.

60 EMEKLİ ÖĞRETMENE PLAKET

Çalıştayın tamamlanmasının ardından, 60 emekli öğretmene aydınlanmacı eğitime verdikleri katkıdan dolayı plaket verildi. Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde düzenlenen plaket töreninde, Köy Enstitüleri mezunu öğretmen ve yazar Refet Özkan ile yazar ve öğretmen Şener Kaya bir konuşma yaptı. Şair ve öğretmen Muhsin Durucan ise, “Öğretmenim” adlı şiirini okudu.